Bijlow haakt af; Buijs ontbreekt door ‘trieste privéomstandigheden’

Feyenoord neemt het zondagmiddag om 14.30 uur op tegen FC Groningen. De Rotterdammers verschijnen met veel vertrouwen aan de aftrap, daar afgelopen donderdag een 3-1 overwinning werd geboekt op CSKA Moskou in de groepsfase van de Europa League. Aan de kant van de bezoekers ontbreekt trainer Danny Buijs vanwege 'trieste privéomstandigheden'. Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt de honneurs waar in De Kuip.

Trainer Dick Advocaat zag zondag vlak voor de aftrap Justin Bijlow afhaken met een blessure, hij wordt vervangen door Nick Marsman. Wat er precies aan de hand is met de keeper is onbekend. Door een blessure van Jasper Cillessen mag Bijlow zich komende week voor het eerst melden bij het Nederlands elftal, maar dat lijkt nu onzeker.

Voor Toornstra betekent het zijn driehonderdste basisplaats in de Eredivisie. Net als donderdag begint Ridgeciano Haps als linksbuiten. De linksback vertelde na de overwinning op CSKA Moskou dat hij bij Advocaat had aangegeven daar liever niet te spelen, maar desondanks kiest de trainer nu opnieuw voor hem in een aanvallende rol.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Van Kaam, Matusiwa, El Messaoudi; Joosten, Balk, Gudmundsson