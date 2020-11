‘Zeer terecht dat hij is afgevallen bij Oranje, heel goed van De Boer’

Frank de Boer heeft geen plaats voor Kevin Strootman in de selectie van het Nederlands elftal voor de aankomende interlands met Spanje (11 november), Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november). Hans Kraay junior vindt het niet meer dan logisch dat de middenvelder van Olympique Marseille is gepasseerd, ondanks het feit dat Strootman al jarenlang een vaste waarde is in de Oranje-selectie.

"Ik vind het zeer terecht dat Kevin Strootman is afgevallen bij het Nederlands elftal", zo stelt Kraay junior zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Want hij speelt bij Olympique Marseille niet en die is een wedstrijd of 28 bij Oranje geweest. Hij was schijnbaar zo belangrijk voor de kleedkamer. Maar als je niet speelt ben je toch niet belangrijk voor de kleedkamer? Daar hoef je toch niet iemand uit Marseille voor te laten invliegen? Heel goed dat Frank de Boer dat gedaan heeft", aldus de verbaasde verslaggever.

Collega-analist Marciano Vink is het eens met de stelling van Kraay junior. "Ik kan daar ook niets mee. Ik hoor het wel vaker vallen dat iemand belangrijk is voor de kleedkamer terwijl hij niet speelt. Ik vat dat niet. Hij zou belangrijk zijn voor de reserves, maar volgens mij is Virgil van Dijk daar als aanvoerder mans genoeg voor, om die spelers scherp te houden. Aan één woord heb je genoeg, daar heb je niet één hele speler voor nodig."

De Boer legde vrijdag bij de bekendmaking van de selectie uit waarom Strootman niet is opgeroepen. "Zijn situatie bij Marseille is niet echt rooskleurig", zei De Boer in een video-item van de KNVB. "Ik denk dat hij er ook niet tevreden over is, dat hij in tien wedstrijden misschien één helft in totaal heeft gespeeld. Dat is niet goed voor het Nederlands elftal, maar ook zeer zeker niet voor hem. Ik heb toen al gezegd: als de situatie niet verandert, dan ga ik voor andere mensen kiezen. Op dit moment is die situatie niet veranderd. Ik heb hem twee dagen geleden er ook over gebeld, met de boodschap dat ik op dit moment voor anderen kies. Maar dat betekent niet dat ik hem uit het oog verliest, ik hoop dat de situatie verandert."