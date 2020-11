De Boer krijgt advies na blessuregeval Oranje: ‘Hij heeft het echt goed gedaan’

Jasper Cillessen heeft zich met een blessure afgemeld bij bondscoach Frank de Boer voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal, waardoor Justin Bijlow alsnog een oproep kreeg vanuit Zeist. De onlangs gestopte Michel Vorm, met vijftien interlands voor Oranje achter zijn naam, is van mening dat De Boer nu voor stand-in Tim Krul moet kiezen onder de lat.

"Ik zou zeggen dat Tim moet spelen met zijn ervaring, het aantal interlands (acht, red.) en de eindtoernooien die hij heeft meegemaakt", verklaart Vorm zondagochtend in de online talkshow van Voetbal International. "Hij steekt in een goede vorm. Afgelopen seizoen heeft hij echt een topseizoen gehad bij Norwich City, dat nu in de Championship speelt weliswaar. Dat is misschien niet helemaal in Nederland aangekomen. Ik ken hem al lang en goed en hij heeft het echt goed gedaan. Tim heeft ook een bepaalde rust nu."

Vorm is vol lof over Krul, maar volgens presentator Kees Jansma is Bijlow de doelman van de toekomst bij het Nederlands elftal. Vorm is het grotendeels eens met die stelling. "We hebben het nu over de toekomst", benadrukt de voormalig doelman van onder meer FC Utrecht en Tottenham Hotspur. "Ik bedoel, ik denk dat Jasper (Cillessen, red.) het gewoon prima doet bij Oranje. Maar ik denk voor de wedstrijden van nu zou ik zeggen Tim, zeker ook omdat Jasper er niet bij is."

"Maar het zou kunnen dat hij (De Boer, red.) de keepers tegen Spanje 45 minuten laat spelen en dat Marco Bizot minuten mag maken. Die heeft volgens mij nog niet in Oranje gespeeld. En het is toch weer wat anders. Maar ik denk dat Tim het wel gaat worden, ja", zo besluit Vorm. Oranje speelt op 11 november een vriendschappelijke interland tegen Spanje. Kort daarna volgen de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (15 november) en Polen (18 november).