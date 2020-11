Zuidam bespreekt opvolging Van den Brom: ‘Ja, dat is een optie’

FC Utrecht moet op zoek naar een nieuwe trainer nu John van den Brom is overgestapt naar Racing Genk. De clubleiding heeft René Hake voorlopig aangesteld als interim-trainer met Rick Kruys als assistent. Technisch directeur Jordy Zuidam laat weten dat het voor de club een optie is om het huidige duo het seizoen af te laten maken. “Maar er zijn nog meer opties.”

Genk betaalt naar verluidt een afkoopsom van een half miljoen euro om het contract van Van den Brom af te kopen. Zondagmiddag staat Hake langs de lijn bij het duel tussen FC Utrecht en Ajax. Of hij ook een optie is tot aan het einde van het seizoen. “Ja, dat is een optie”, aldus Zuidam in gesprek met FOX Sports. Hij benadrukt dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met eventuele kandidaten. “Wij hebben nu heel bewust gekozen om rust te creëren. We hebben de luxe dat we met hem een heel goede trainer kunnen doorschuiven. Dat geeft ons rust. De komende periode kunnen we de tijd nemen om de beste keuze voor FC Utrecht te maken.”

Volgens Zuidam is het niet ondenkbaar dat Hake het seizoen afmaakt. “Hij is een optie. Dat gaan we de komende periode bekijken. Maar er zijn nog meer opties. Daar willen we goed over nadenken, we nemen de tijd om de juiste keuze te maken.” Zuidam laat weten dat de club ambitieus is en dat daar een goede trainer bij moet passen. “We zijn de laatste vijf jaar in de top zes geëindigd. We hebben gezegd dat we het de top drie moeilijk willen gaan maken. Dat wil niet zeggen dat we het doel hebben om in de top drie te eindigen, al zou dat wel mooi zijn.”

“Het doel is de top vijf, top zes. Daarin willen we een trainer die heel eisend is en iemand die het maximale uit de selectie haalt”, vervolgt Zuidam. “Wij hebben een selectie die heel veel potentie heeft met veel goede spelers. Wij moeten het gevoel hebben dat hij er alles uit kan halen. Daar zijn we naar op zoek.” Verslaggever Hélène Hendriks vraagt of clubeigenaar Frans van Seumeren graag een grote naam wil aantrekken. “Het gaat niet om de naam, maar om kwaliteit”, reageert Zuidam, die van Hendriks een paar opties krijgt te horen. Ze noemt Henk Fraser, Mark van Bommel, Fred Rutten en Frank Wormuth. “Dat zijn mooie namen, maar ik ga er niks over zeggen. Ik ga niet in op namen.”