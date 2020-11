VAR neemt ‘slechtste beslissing ooit’ in Engeland: ‘Het is volslagen idioot’

Tijdens en na afloop van het duel tussen Crystal Palace en Leeds United (4-1) van zaterdag ging het voornamelijk om het afgekeurde doelpunt van Patrick Bamford. De gelijkmaker van de aanvaller van de bezoekers werd op advies van de VAR geannuleerd omdat zijn arm zich in buitenspelpositie bevond op het moment dat Bamford werd aangespeeld. Onder meer Gary Lineker kon niet geloven dat de treffer van the Whites werd geschrapt door inmenging van de VAR.

Bamford wees naar Mateusz Klich waar hij de bal wilde hebben, waarna hij doelman Vicente Guaita verschalkte. Toch ging het feestje niet door. De Leeds-aanvaller weet net als veel mensen in Engeland niet goed wat hij moet denken van de VAR. "Het is een erg lastige kwestie", zo liet hij na afloop van het duel op Selhurst Park weten in de Engelse media. "Als je me nu zou vragen wat de regels voor buitenspel zijn, dan zou ik het je niet kunnen uitleggen. Het is mijn taak om niet buitenspel te lopen, maar ik weet het nu gewoon echt niet meer."

In de optiek van Bamford zijn de regels omtrent de VAR erg onduidelijk voor spelers, managers en supporters. "Je kan toch niet scoren met je arm?", vraagt de Engelsman zich hardop af. "Dit slaat werkelijk nergens op. Het gebeurt nu bij mij, maar ik heb dit nu al vaker voorbij zien komen. Dit maakt het voetbal kapot. Je wil doelpunten zien en om een treffer om deze reden te annuleren is volslagen idioot. Zelfs de scheidsrechter begreep er niks van. Als de scheidsrechters én de spelers het zelfs niet snappen, is het dan nog logisch?"

Veel prominenten spraken zich zaterdag ook duidelijk uit over het incident omtrent Bamford. "Absurd", zo schreef Match of the Day-presentator Gary Lineker op Twitter. Om er enigszins cynisch aan toe te voegen. "Ik vraag me af of de mensen van de VAR voor aanvang van wedstrijden bijeenkomen voor een alcohol gevulde lunch om zo de voetbalsupporters een ergelijke middag te bezorgen." Oud-speler Robbie Savage sprak over de 'slechtste beslissing ooit', terwijl ook analist Jermaine Jenas het allemaal niet kon geloven. "Het is gewoon krankzinnig. Hij wordt voor het feit dat hij lange armen heeft en wees naar de ruimte hij de bal wilde hebben. Het is belachelijk, we raken zo helemaal de weg kwijt in deze sport."