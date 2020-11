Haaland uit teleurstelling na verloren strijd tegen Lewandowski

Borussia Dortmund leed zaterdagavond een 2-3 nederlaag in der Klassiker tegen Bayern München. De ontmoeting tussen de topclubs was ook de confrontatie tussen twee van de beste spitsen in de Bundesliga: Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski. Haaland erkende na afloop dat hij een grotere invloed op het eindresultaat had kunnen uitoefenen en dat de nederlaag in het Signal Iduna Park voorkomen had kunnen worden.

“Ik moet meer doelpunten maken”, vertelde Haaland, die zeven minuten voor tijd de 2-3 en daarmee zijn zesde van het seizoen maakte, in gesprek met Duitse media. “Als we onze kansen op dit niveau niet benutten, dan winnen we niet.” Haaland wees mede naar zichzelf: hij kreeg in totaal vier kansen om een doelpunt te maken. Eén van de twee grote kansen bleef onbenut en in de slotfase slaagde de twintigjarige Noor er wél in om Manuel Neuer te passeren.

Haaland viel ook op door vaker dan gebruikelijk buitenspel te staan: drie keer. In zijn laatste vijf officiële duels voor die Borussen overkwam het talent dit maar tweemaal in totaal. De aanvaller gaf ook minder passes rondom het strafschopgebied dan in zijn voorgaande duels, slechts zeven, en daarvan kwam ook nog eens maar 42.9 procent bij een collega terecht. Hij bleef dus op twee assists dit seizoen staan.

“Bayern is het beste team ter wereld”, beaamde Haaland. “We zullen harder moeten werken om een niveau hoger te komen en net zo goed te zijn.” Door de nederlaag is Dortmund naar de derde plaats op de ranglijst gezakt. Bayern heeft na zeven speeldagen drie punten meer, terwijl RB Leipzig ook een punt boven het team van Lucien Favre staat. Bayer Leverkusen kan op gelijke hoogte komen als zondag van Borussia Mönchengladbach wordt gewonnen.

Lewandowski kon daarentegen wél het verschil maken tegen zijn ex-werkgever. De Pool was trefzeker met één van zijn twee doelpogingen én twee andere pogingen werden wegens buitenspel afgekeurd. Dat waren ook de enige keren dat hij buitenspel stond. Daarnaast stond Lewandowski aan de basis van de 1-3 van Leroy Sané. Na de interlandperiode speelt Dortmund een uitwedstrijd tegen Hertha BSC en komt Bayern in eigen huis uit tegen Werder Bremen.