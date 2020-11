ADO Den Haag ontslaat trainer Aleksandar Rankovic

ADO Den Haag heeft Aleksandar Rankovic ontslagen, zo melden het Algemeen Dagblad en Omroep West zaterdagavond laat. De 2-4 thuisnederlaag tegen FC Twente was naar verluidt de spreekwoordelijke druppel voor het bestuur van de Haagse club.

Na jaren aan de zijde van Henk Fraser te hebben gewerkt, stapte de 42-jarige Rankovic in Den Haag voor het eerst uit de schaduw. Bij Vitesse en Sparta was de oud-middenvelder assistent-trainer en in Den Haag was hij voor het eerst in de Eredivisie voor een eerste elftal eindverantwoordelijk. Rankovic tekende vol goede moed voor twee seizoenen in het Car Jeans Stadion en kreeg oud-ploeggenoot Richard Knopper, voormalig Almere City FC-trainer Michele Santoni en Rick Hoogendorp als assistenten én steun van een nieuwe technisch hart onder leiding van Martin Jol.

De ervaren Jol, die in december vorig jaar als technisch adviseur terugkeerde bij ADO, kreeg dit seizoen als hoofd van het technisch hart meer invloed in Den Haag en dat lijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn geweest. Hoogendorp en Santoni verdwenen afgelopen week uit de technische staf en bovendien liet Rankovic vorige week doorschemeren dat er spanningen waren tussen hem en de clubleiding.

Zaakwaarnemer Hakim Slimani laat aan De Telegraaf weten dat Rankovic na de nederlaag te horen kreeg dat op zijn aanwezigheid geen prijs meer wordt gesteld. In de raad van commissarissen zou geen draagvlak meer hem zijn. Volgens Slimani wilde ADO een bericht opstellen waarin beide partijen zogenaamd 'in goed overleg' uit elkaar zouden zijn gegaan, maar daar voelde de trainer weinig voor. Van Rankovic mocht duidelijk worden dat de beslissing volledig voor rekening van ADO komt, zo schrijft het dagblad.

Het ontslag van Rankovic betekent dat hij slechts negen wedstrijden op de bank heeft gezeten als coach van ADO. Hij boekte daarin twee zeges: één in de competitie en één in het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Het uitduel met VVV-Venlo werd met 1-2 gewonnen en in de beker werd Sparta na strafschoppen verslagen. Na de nederlaag tegen FC Twente is ADO, dat vorig seizoen aan degradatie ontsnapte, met vier punten uit acht wedstrijden de nummer zestien van de Eredivisie.