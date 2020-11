Ongekende apotheose in Premier League: gemiste Panenka in 90+8'

West Ham United heeft zaterdagavond met hangen en wurgen de stadsderby tegen Fulham in de Premier League gewonnen. Het team van manager David Moyes stapte dankzij een doelpunt van Tomas Soucek in de 91e minuut als winnaar van het veld, maar eigenlijk nog meer dankzij een fatale misser in de 98e minuut (!) van Ademola Lookman. De aanvaller koos ervoor om een toegekende strafschop met een Panenka te doen, maar hij faalde jammerlijk.

De eerste helft eindigde doelpuntloos, maar er waren zeker kansen om te scoren. Zo had Alphonse Aréola een spectaculaire redding in huis op een schot van Arthur Masuaku en trof Sebastién Haller de lat. Bij Fulham liet Aleksandar Mitrovic zich gelden. In de tweede helft waren de teams van Moyes en Scott Parker aan elkaar gewaagd en waren de krachtverschillen onderling minimaal. Het venijn zat in de extra tijd.

ONGELOFELIJK: Fulham mag in minuut 90+8 aanleggen voor de gelijkmaker tegen West Ham United, dan gebeurt DIT... ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

In de 91e minuut werd het drukzetten van West Ham beloond en scoorde Soucek op aangeven van Saïd Benrahma. Een overtreding op Tom Cairney in het strafschopgebied van West Ham leidde een ongekende apotheose in. De scheidsrechter wilde er niet aan, maar de VAR greep in. Lookman kon echter geen slechter moment bedenken om de 1-1 via een Panenka te willen maken. Lukasz Fabianski was naar rechts gedoken, maar de inzet was zo zacht dat hij tijdig in kon grijpen. De leidsman floot vrijwel meteen af.