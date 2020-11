Paris Saint-Germain wint probleemloos maar verliest opnieuw sleutelspelers

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond moeiteloos gewonnen van Stade Rennes. Grote man aan de zijde van de ploeg van Thomas Tuchel was Ángel Di María, die bij alle drie de doelpunten betrokken was met een assist en twee goals: 3-0. Smet op de zege voor PSG, toch al geplaagd door blessureleed, was het uitvallen van Moise Kean. In de eerste helft gingen ook Idrissa Gueye en Timo Kehrer geblesseerd van het veld. Mitchel Bakker kwam binnen de lijnen voor laatstgenoemde.

Vroeg in de wedstrijd namen de Parijzenaren de leiding. Di María onderschepte de bal in de opbouw bij Rennes, waarna de bal voor de voeten viel bij Kean. De centrumspits kreeg op de rand van de zestien alle ruimte om aan te leggen en vond met een stuitend schot de linkerhoek: 1-0. Even later stuurde Ander Herrera zijn ploeggenoot Di María met een lepe steekbal naar doelman Alfred Gomis. Die laatste werd verrast door het stiftje van Di María, dat de bal langzaam in het doel deed rollen: 2-0.

PSG deed het daarna ogenschijnlijk rustig aan en gaf nog een kopkans weg aan Steven Nzonzi, die net naast mikte. Vrijwel geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg, totdat Kean zich na een uur spelen trekkebenend moest laten vervangen. Een domper voor PSG, dat toch al geplaagd is door een blessuregolf. Van Rennes hadden de hoofdstedelingen nauwelijks iets te duchten. Di María maakte er ruim een kwartier voor tijd 3-0 van. De Argentijn probeerde het met een laag schot van net buiten de zestien en zag keeper Gomis vrij onbegrijpelijk mistasten.