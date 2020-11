Joao Félix en Luis Suárez doen wat niemand deed tegen Cádiz

Atlético Madrid overnacht als gedeeld koploper van LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone walste zaterdagavond met 4-0 over Cádiz heen en heeft nu, met een wedstrijd minder gespeeld, evenveel punten als Real Sociedad: zeventien. Atlético is nog altijd de enige club in LaLiga die nog geen enkele wedstrijd heeft verloren. Los Colchoneros hebben vijf van de laatste acht officiële duels in winst omgezet en spelen na de interlandperiode op 21 november tegen Barcelona.

Atlético deed iets waar nog geen enkele club dit seizoen in was geslaagd: scoren in een thuiswedstrijd tegen Cádiz. En het team van Simeone deed dat niet één keer in de eerste helft maar zelfs twee keer. Daarmee legde Atlético een belangrijke basis voor de uiteindelijke overwinning. Aan de vroege openingstreffer, na zeven minuten spelen, ging een behoorlijke fout vooraf. Jeremias Ledesma plukte de bal uit de lucht, maar liet deze los na een botsing met Fali Jiménez. Na een voorzet van Marcos Llorente kopte Joao Félix raak: 1-0.

Na iets meer dan twintig minuten spelen was het opnieuw raak en opnieuw zag de defensie van Cádiz er niet best uit. Álex Fernández verspeelde de bal binnen het strafschopgebied aan Llorente, die het leer vervolgens via het been van Ledesma binnenschoot. Na een half uur spelen leek Atlético op 3-0 te komen dankzij een doelpunt van Saul Ñiguez, maar Kieran Trippier stond nipt buitenspel en zodoende ging het feest van de thuisploeg niet door.

Luis Suárez en João Félix tonen zich een DODELIJK koppel bij Atlético Madrid! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Atlético trok het duel in de tweede helft definitief naar zich toe. Opnieuw leek een goal van los Colchoneros te worden afgekeurd toen Luis Suárez na een heerlijke één-twee met Joao Félix scoorde en Adrián Cordero Vega voor buitenspel floot. De VAR corrigeerde echter de dienstdoende arbitere en zodoende heeft de Uruguayaan minimaal één keer tegen elk van zijn 29 opponenten in LaLiga gescoord: 3-0. Dat was de genadeklap voor Cádiz, dat elk van de eerste vier uitduels had gewonnen zonder ook maar één tegengoal te ontvangen. Vlak voor tijd zette Joao Félix de 4-0 op het scorebord na een uitbraak via Ángel Correa.