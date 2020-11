Feyenoord voorkomt transfervrij vertrek en deelt contract uit tot medio 2023

Naoufal Bannis gaat toch verlengen bij Feyenoord, zo meldt Mikos Gouka namens het Algemeen Dagblad. De achttienjarige spits en zijn zaakwaarnemer voerden de afgelopen weken moeizame onderhandelingen met technisch directeur Frank Arnesen, maar er is witte rook op komst. Bannis gaat zijn aflopende verbintenis verlengen tot medio 2023.

"Bannis heeft de directie van Feyenoord aangegeven dat hij eerdaags tot 2023 bijtekent in de Kuip", zo laat Gouka weten op Twitter. Eerder op de zaterdag meldde het Algemeen Dagblad nog dat Bannis de deadline om in te gaan op het aanbod van Feyenoord had laten verstrijken. Die liep zaterdagmiddag af, maar Arnesen maakte toen al een voorbehoud: Bannis mocht 'ook iets later' nog zijn fiat geven aan de contractverlenging.

Een week geleden was Bannis, normaliter de spits van de Onder-19, van enorme waarde voor het eerste elftal van Feyenoord. Door de personele problemen voorin gunde trainer Dick Advocaat de jonge aanvaller al in de eerste een invalbeurt tegen FC Emmen. Bannis loste de geblesseerde Steven Berghuis af en maakte in de allerlaatste seconde van de wedstrijd de winnende, door een voorzet van Lutsharel Geertruida binnen te koppen.