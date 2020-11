‘Ziyech lijkt een van de beste aankopen van de afgelopen zomer’

In de Engelse pers klinkt niets dan lof voor Hakim Ziyech. De aanvaller van Chelsea wordt door meerdere kranten uitgeroepen tot man van de wedstrijd na zijn optreden tegen Sheffield United (4-1). Ziyech speelde een hoofdrol bij drie doelpunten: de aanvaller fungeerde als architect van de 1-1 van Tammy Abraham en leverde de assist bij de 2-1 van Ben Chilwell en de 3-1 van Thiago Silva.

De Daily Express beoordeelt het optreden van Ziyech met een 10. "Wat een speler. De assist bij het doelpunt van Abraham komt misschien niet op zijn naam, maar hij creëerde het doelpunt wel met een briljante bal over de verdediging van Sheffield", schrijft de krant. Voorafgaand aan de gelijkmaker stuurde hij Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte.

In Engeland noemen ze deze bal van Hakim Ziyech nu al THE ASSIST OF THE SEASON! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

"Zijn voorzet voorafgaand aan het doelpunt van Chilwell was tot op de centimeter nauwkeurig. Vervolgens leverde hij ook nog een uitstekende voorzet bij het doelpunt van Thiago Silva. Ziyech lijkt een van de beste aankopen van de afgelopen zomer", concludeert de Daily Express. De London Evening Standard noemt Ziyech een 'must-have voor Fantasy Football-spelers'. "Hij bewees zichzelf als het creatieve brein van Chelsea", aldus de Londense krant, die Ziyech een 9 geeft.

Ook de Daily Star kiest voor een 9: "Na het optreden van Ziyech lijkt zijn transfersom van veertig miljoen euro een absoluut koopje. De buitenspeler stal de show en Sheffield had geen antwoord op hem. Hij verving Kai Havertz, die door een positieve coronatest ontbrak, met verve." The Sun kent Ziyech eveneens een 9 toe. "Betrokken bij de meeste serieuze aanvallen van Chelsea. Hij had aanvankelijk wat moeite met zijn passing, maar na zijn rol bij de 1-1 domineerde hij de wedstrijd."

HAKIM ZIYECH. WAT EEN VRIJE TRAP. ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Bij de 2-1 legde Ziyech de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende voorzet neer bij Chilwell, die bij de tweede paal raak kopte. Dertien minuten voor tijd krulde Ziyech een vrije trap vanaf de rechterflank het strafschopgebied in; Thiago Silva stond op de juiste plaats om binnen te koppen. Bij Sky Sports wordt Ziyech gevraagd naar de 'telepathie' die hij met medespelers lijkt te hebben. "Ik kijk altijd naar ze voordat ik de bal speel. Oogcontact is genoeg", legt de ex-Ajacied uit.

"Ik ben ook niet bang om die pass te geven. Ik heb veel vertrouwen in mijn pass", vertelt Ziyech, die denkt te weten waarom hij zo goed van start is gegaan bij zijn nieuwe club. "Ik voel me lekker in dit team en met deze spelers. Ik voel me hier echt op mijn gemak en denk dat dat de reden is." Trainer Frank Lampard is zeer te spreken over zijn pupil. "We wisten al dat Ziyech een topspeler was. Het kan indrukwekkend zijn om dat van een afstand te zien, maar het is nog indrukwekkender als je iemand van dichtbij aan het werk ziet. Hij heeft indruk op me gemaakt met zijn persoonlijkheid en zijn kwaliteiten op het veld."