Hakim Ziyech krijgt ervan langs bij Sky Sports: ‘Hij was de dope’

Hakim Ziyech speelde zaterdagavond een ijzersterke wedstrijd voor Chelsea tegen Sheffield United (4-1). De aanvaller speelde een hoofdrol bij drie van de vier doelpunten van zijn ploeg, maar maakte volgens analist Graeme Souness van Sky Sports ook een belangrijke fout. Voorafgaand aan het openingsdoelpunt van Sheffield United was de aanvaller niet alert bij een hoekschop van de bezoekers, merkte Souness tijdens de analyse in de pauze op.

Sheffield opende de score in de negende minuut. Oliver Norwood legde aan voor een hoekschop vanaf de rechterflank; Ziyech bevond zich in het strafschopgebied. Hij stond met zijn rug naar de cornervlag gekeerd en werd daardoor verrast door de snelheid waarmee Norwood de hoekschop nam. De middenvelder van Sheffield koos voor een korte corner en combineerde Sander Berge, die uiteindelijk de voorzet gaf waaruit David McGoldrick de score opende met een fraaie hakbal.

De doelpuntmaker stond volledig vrij en daarom kunnen vraagtekens worden gezet bij de passieve houding die zowel Ziyech als N’Golo Kanté aannamen voordat de bezoekers de corner namen. "De grote Ronnie Moran zei altijd tegen ons: bij een standaardsituatie moet je altijd op zoek gaan naar de dopes", zei Souness, die begin jaren negentig als speler van Liverpool werkte onder de wijlen trainer Moran. "Ziyech en Kanté waren de dopes hier."

"Het is onvergeeflijk dat Ziyech en Kanté met hun rug naar de situatie staan. Dit is echt te voorkomen", vervolgde de voormalig middenvelder. "Je ziet Ziyech zelfs een handgebaar maken naar Kanté, maar die kan hem niet zien. Dit zijn grote spelers. Ze keren hun rug naar de situatie. Dat kan gewoon niet." Ziyech was vervolgens betrokken bij drie van de vier doelpunten die Chelsea maakte en liep met zijn ploeg uit naar een 4-1 overwinning.

Voorafgaand aan de gelijkmaker stuurde hij Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte. Bij de 2-1 legde Ziyech de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende voorzet neer bij Chilwell, die bij de tweede paal raak kopte. Dertien miuten voor tijd krulde Ziyech een vrije trap vanaf de rechterflank het strafschopgebied in; Thiago Silva stond op de juiste plaats om binnen te koppen. Timo Werner bepaalde de eindstand.

In de nabeschouwing van de wedstrijd lag de nadruk in de studio van Sky Sports op het sterke optreden van Ziyech. "We hebben zijn kwaliteiten en zijn impact al gezien bij Ajax in de Champions League", stelt analist Ashley Cole. Tijdens zijn officieuze debuut voor Chelsea liep Ziyech een knieblessure op, waardoor hij enigszins 'onder de radar' verdween. "Maar nu ziet hij er fit uit. Het lijkt erop dat hij geniet van de speelstijl van Frank Lampard en van het samenspel met zijn teamgenoten." Souness zei 'een fan' te zijn van de zomeraankoop.