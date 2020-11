Emotionele rollercoaster Giakoumakis levert uiteindelijk drie punten op

VVV-Venlo heeft zaterdagavond in een knotsgekke wedstrijd tegen Heracles Almelo aan het langste eind getrokken. Giorgos Giakoumakis zal het duel hebben beleefd als een ware emotionele rollercoaster. De topschutter van VVV miste eerst een penalty en leverde daarna een knappe assist af op Vito van Crooy. Doordat Giakoumakis vervolgens een strafschop veroorzaakte leek VVV punten te gaan verspelen, maar de Griek maakte het zelf goed door de winnende te maken: 3-2.

VVV had al in de openingsfase kunnen scoren, toen het helemaal mis ging in de opbouw bij Heracles, maar de kans werd verprutst door Giakoumakis. De spits mocht even daarna aanleggen voor een penalty, nadat de Griek zelf onderuit was gegaan in het zestienmetergebied na licht contact. Giakoumakis hielp de penalty om zeep, doordat doelman Koen Bucker snel in de linkerhoek was.

Scheidsrechter Richard Martens geeft rood aan Adrián Szoke.

Een uitstekende actie over de rechterflank van Silvester van de Water leverde Heracles op slag van rust de voorsprong op. De vleugelspits kwam naar binnen en vond met een bekeken schot de verre hoek: 0-1. De problemen voor de Almeloërs begonnen toen Adrián Szoke op slag van rust een elleboogstoot uitdeelde en met rood van het veld werd gestuurd.

Met een man meer werd VVV sterker en wisten de Limburgers zes minuten na rust te scoren. Een afgeslagen schot van Torino Hunte belandde in de zestien voor de voeten van Jafar Arias, die niet twijfelde en raak schoot: 1-1. Vito van Crooy maakte er een klein kwartier later 2-1 van. De buitenspeler mocht na een goed hakje van Giakoumakis aanleggen vanaf de rand van de zestien en schoot de bal voortreffelijk in de kruising: 2-1.

Heracles kon terugkomen in de wedstrijd, doordat Giakoumakis met een sliding te laat inkwam op Robbin Pröpper, die mee was gekomen bij een vrije trap. Rai Vloet maakte het vanaf elf meter af: 2-2. Het was niet genoeg voor een resultaat voor Heracles, want VVV pakte vlak voor tijd de winst. Guus Hupperts bracht de bal vanaf de linkerkant hoog de zestien in, waar Giakoumakis zijn eerdere overtreding bij de penalty goed maakte door binnen te tikken: 3-2.