Koeman: ‘Wie ben ik om te zeggen wat hij tegen mij heeft gezegd?’

Ronald Koeman kon zaterdag eindelijk weer een competitiezege met Barcelona bijschrijven. De Spaanse topclub was in eigen huis met 5-2 te sterk voor Real Betis, al ging het niet zo makkelijk als de eindstand deed vermoeden. In de rust stond het 1-1, mede door veel missers bij de Catalanen, en pas na de overtalsituatie liep de thuisploeg uit. Koeman sprak na het laatste fluitsignaal in het Camp Nou over de reserverol van Lionel Messi, de missers van Antoine Griezmann en zijn gesprek met collega Manuel Pellegrini van Betis.

“Een belangrijke overwinning omdat wij de punten nodig hadden. Ik ben blij omdat we voor veel gevaar hebben gezorgd, goede doelkansen hebben gecreëerd en we na rust efficiënt zijn omgesprongen met de kansen”, vertelde Koeman na afloop in gesprek met Spaanse media. “De 1-1 ruststand was niet terecht. Gelukkig hebben we in de tweede helft gescoord. Ik ben tevreden over het spel, maar het is niet goed dat we met een man meer alsnog een tegendoelpunt krijgen. Maar het is een verdiende overwinning.”

De aanvankelijke reserverol van Messi kwam logischerwijs ter sprake. “Daar hebben Messi en ik het gisteren over gehad. Hij hield aan het duel met Dynamo Kiev wat klachten over en hij was niet in staat om vanaf het begin te beginnen”, legde de Nederlander zijn beslissing uit. Na rust kwam de vedette binnen de lijnen voor Ansu Fati en nam hij twee doelpunten voor zijn rekening. “Vandaar zijn plaats op de bank. Als Messi geen klachten heeft, zal hij altijd vanaf het begin beginnen. Maar vandaag had hij dus klachten.”

Messi vanaf de stip: 3-1! ??

Griezmann miste in de eerste helft tal van opgelegde kansen en zelfs een strafschop. In de tweede helft tekende de Fransman voor de 2-1 toen hij de bal na een ingenieus overstapje van Messi in het lege doel kon werken. “Ik hoop dat Griezmann hard blijft werken. Om kansen te missen moet je er wel staan. En dat is een karaktertrek, er altijd kunnen staan. Hij weet heel goed dat hij een strafschop en diverse kansen heeft gemist. Maar het belangrijkste is dat hij er altijd staat en dat is een belangrijke karaktertrek.”

Na het laatste fluitsignaal voerden Koeman en Pellegrini nog een kort gesprek, waarbij de Chileen een ietwat geagiteerde indruk maakte. “Hij klaagde over het moment van de strafschop”, doelde de Nederlander aan de momenten voorafgaand aan de 3-1. Aissa Mendy kreeg na inmenging van de VAR een rode kaart toen hij op de doellijn een bal van Ousmane Dembélé tegen zijn arm kreeg. “Ik kan zijn reactie begrijpen. Wat hij zei? Wie ben ik om te zeggen wat hij tegen mij heeft gezegd?”, repliceerde Koeman.

Pellegrini gaf zelf na afloop tekst en uitleg. “Ik denk dat de VAR er moet zijn om grote fouten van de scheidsrechter te corrigeren. De scheidsrechter in het veld is degene die de wedstrijd moet leiden, niet de VAR”, benadrukte de Chileen. “Mendi had zijn armen langs zijn lichaam gedrukt. De scheidsrechter zag dat en vond het geen strafschop. Maar de VAR wél. De VAR is er om overtredingen in het strafschopgebied waar te nemen, om te bekijken of een overtreding binnen of buiten het strafschopgebied was, of iemand meters buitenspel stond. Maar laten we alsjeblieft niet alle beslissingen van de scheidsrechters onder de loep gaan nemen. Als de scheidsrechter ervoor zou kiezen om Mendi direct van het veld te sturen, dan heb ik er vrede mee. Dat is dan de beslissing van de scheidsrechter.”

Pellegrini somde vervolgens soortgelijke situaties in de wedstrijden van Betis tegen Real Madrid en Atlético Madrid op. “Wie fluit een wedstrijd? De scheidsrechter of de VAR?”, vroeg de trainer zich af. “De VAR is een belangrijke technologie om onrecht in het voetbal tegen te gaan, maar we kunnen niet twee scheidsrechters hebben. Anders kunnen we een wedstrijd wel 25 keer gaan stilleggen om te kijken wat de VAR ervan vindt. Dit is geen kritiek jegens deze arbiter. Hij heeft het recht om Mendi rood te geven en een strafschop te geven, maar als hij het ziet niet fluit en een ander fluit wél, dan laat ik van me horen. Het is ons nu al tegen elk van de drie topclubs overkomen.”