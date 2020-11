Lewandowski en Sané helpen Bayern in spannende Klassiker langs Dortmund

Bayern München heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. De grootmacht rekende in een directe confrontatie af met grote concurrent Borussia Dortmund. De kraker op Signal Iduna Park bleef tot het einde razendspannend en had ook de andere kant op kunnen vallen. Bayern bleek dankzij de winnende van Leroy Sané de gelukkigste: 2-3.

Kansen over en weer in de openingsfase bij Dortmund tegen Bayern. Namens de bezoekers raakte Serge Gnabry het zijnet en kopte Leon Goretzka op doelman Roman Burki, terwijl Erling Haaland na een breedtepass van Giovanni Reyna miste. Vervolgens zag Robert Lewandowski zijn openingsdoelpunt, dat hij maakte na een goede pass van Gnabry, afgekeurd worden wegens buitenspel.

Op slag van rust greep Dortmund de leiding. Raphael Guerreiro naderde aan de linkerkant van de zestien de achterlijn en legde laag terug op Marco Reus, die met de binnenkant scoorde: 1-0. Lang kon Dortmund daar niet van genieten, want Bayern maakte nog voor rust gelijk. Dat had het te danken aan een vrije trap van David Alaba, die van zeventien meter raak schoot: 1-1. Mats Hummels probeerde snel naar de doellijn te lopen om de bal af te stoppen, maar tastte mis.

In de tweede helft miste Haaland direct een grote kans, waarna Bayern aan de andere kant toesloeg. De over links opgekomen Lucas Hernández zette voor, waarna Lewandowski het kopduel won van Manuel Akanji en de bal knap richting de verre hoek stuurde: 1-2. Bayern raakte daarna de paal in de persoon van Thomas Müller en zag Coman bij een grote kans gestuit worden door doelman Burki. Nadat ook Gnabry een goede kans om zeep hielp, besliste invaller Sané in de tachtigste minuut de wedstrijd.

De vleugelspits werd aan de rechterkant weggestuurd door Lewandowksi en dribbelde daarna het zestienmetergebied van Dortmund binnen. Sané leek daarmee de drukte op te zoeken, maar wist de blokkade van Akanji te omzeilen en vond laag de verre hoek: 1-3. De wedstrijd leek gespeeld, maar Dortmund maakte direct de aansluitingstreffer. Haaland plukte een hoge pass van Guerreiro uit de lucht en was daarmee vertrokken. De spits van Dortmund omspeelde doelman Manuel Neuer en scoorde: 2-3. Een nieuwe prachtpass van Guerreiro had de gelijkmaker op kunnen leveren, maar Reus mikte zijn volley over. Lewandowski zag in blessuretijd opnieuw een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.