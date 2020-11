Barcelona krijgt meteen slecht nieuws over Ansu Fati

Ansu Fati staat voor onbepaalde tijd aan de kant. Barcelona maakt zaterdagavond via de officiele kanalen bekend dat de aanvaller met een scheurtje in de meniscus van zijn linkerknie kampt. Het is nog om te vroeg om een oordeel over de ernst van de kwetsuur te vellen, daar dit kan variëren van een paar weken tot zelfs enkele maanden. De achttienjarige aanvaller werd zaterdag in de rust van het duel met Real Betis (5-2) door Lionel Messi vervangen.

Fati liep de kwetsuur waarschijnlijk na een half uur spelen op toen hij in het strafschopgebied door Aissa Mandi ten val werd gebracht. De aanvaller speelde in het restant van de eerste helft niet meer pijnvrij en bleef uiteindelijk in de rust in de kleedkamer achter. Nader onderzoek moet de komende dagen uitwijzen hoe ernstig de blessure is en aan welke revalidatieperiode moet worden gedacht.

Ronald Koeman sprak na afloop nog over de wissel van Fati in de rust, maar de uitspraken waren nog vóór de mededeling van Barcelona over het blessureleed. “Hij had klachten in de rust en we wilden geen risico nemen”, zei de Nederlander. “Dat was de reden dat ik hem verving.” Voor Koeman is Fati een van spelers die hij als eerste op het wedstrijdformulier zet en de tiener betaalt het vertrouwen van de trainer zonder meer terug. Hij was in negen duels in alle competities goed voor vijf doelpunten en twee assists.

Marca rept over 'een zware blessure' bij Fati en gaat ervan uit dat de aanvaller sowieso een maand aan de kant staat, al is de duur van zijn afwezigheid afhankelijk van bijvoorbeeld het wel of niet moeten uitvoeren van een operatie. Sport gaat uit van anderhalve maand en zelfs langer als hij onder het mes moet. Het nieuws betekent sowieso dat de aanvaller moet afzeggen voor de interlands van Spanje komende week. Zo staat komende woensdag een vriendschappelijke interland tegen Nederland op de rol.