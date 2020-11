Ziyech dirigeert Chelsea naar ruime overwinning in eigen huis

Chelsea heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Sheffield United.

Het team van Frank Lampard kwam op Stamford Bridge weliswaar op achterstand, maar boog de wedstrijd volledig om: 4-1. Hakim Ziyech speelde een hoofdrol bij drie doelpunten: de aanvaller fungeerde als architect van de 1-1 van Tammy Abraham en leverde de assist bij de 2-1 van Ben Chilwell en de 3-1 van Thiago Silva. Uiteindelijk bepaalde Timo Werner de eindstand. Chelsea heeft vijftien punten verzameld in de Premier League en staat momenteel op de derde plaats.

In Engeland noemen ze deze bal van Hakim Ziyech nu al THE ASSIST OF THE SEASON! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Verrassenderwijs opende Sheffield de score in de negende minuut. Oliver Norwood legde aan voor een hoekschop vanaf de rechterflank; Ziyech bevond zich in het strafschopgebied. Hij stond met zijn rug naar de cornervlag gekeerd en werd daardoor verrast door de snelheid waarmee Norwood de hoekschop nam. De middenvelder van Sheffield koos voor een korte corner en combineerde Sander Berge, die uiteindelijk de voorzet gaf waaruit David McGoldrick de score opende met de hak. De doelpuntmaker stond volledig vrij en daarom kunnen vraagtekens worden gezet bij de passieve houding die zowel Ziyech als N’Golo Kanté aannamen voordat de bezoekers de corner namen.

De Londenaren stelden daarna orde op zaken met doelpunten van Abraham en Chilwell. Bij beide doelpunten was Ziyech betrokken. Voorafgaand aan de gelijkmaker stuurde hij Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte. Bij de 2-1 legde Ziyech de bal vanaf de rechterflank met een indraaiende voorzet neer bij Chilwell, die bij de tweede paal raak kopte. Chelsea had de controle: the Blues hadden zeventig procent balbezit en zorgde voor veel meer doelgevaar dan Sheffield.

Pff, welke andere voetballer zou de bal op deze manier het strafschopgebied in sturen? ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Het was dan ook niet verrassend dat de ploeg van Lampard de wedstrijd in de tweede helft naar zich toe trok. Dertien minuten voor tijd krulde Ziyech een vrije trap vanaf de rechterflank het strafschopgebied in; Thiago Silva stond op de juiste plaats om binnen te koppen. Hij bereidde met een magnifieke steekpass vervolgens een kans van Werner voor, maar de spits faalde in een één-op-één-situatie met keeper Aaron Ramsdale. Kort daarna kwam Werner alsnog tot scoren na voorbereidend werk van Kanté: 4-1.