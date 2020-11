Ziyech verovert Engeland met prachtassist: ‘Geweldig hoe alles om hem draait!’

Hakim Ziyech imponeert zaterdag opnieuw bij Chelsea. De aanvallende middenvelder, die weer vanaf de rechterflank speelt, zette in de eerste helft tegen Sheffield United (2-1 bij rust) een prachtige assist op zijn naam, door de bal met zijn linkervoet precies op het hoofd van Ben Chilwell te leggen. Het zorgde ervoor dat Chelsea na een moeizaam begin alsnog met een voorsprong ging rusten.

Jan van Halst komt in de rust bij Ziggo Sport met een zeer lovende analyse van Ziyech. "Ik vind het zo geweldig hoe alles draait om Ziyech", aldus Van Halst. "Hij is de baas, in alles. Het elftal moet nog een beetje leren, hoe moeten we nou lopen, om hem nóg sterker te maken. Want de ballen van hem komen toch wel op maat. Dat hebben voetballers na vijf minuten bij de eerste training al door. Je ziet het respect van teamgenoten."

In Engeland noemen ze deze bal van Hakim Ziyech nu al THE ASSIST OF THE SEASON! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

De samenwerking tussen Ziyech en Chilwell doet Van Halst denken aan die de aanvallende middenvelder bij Ajax had met Quincy Promes. Ziyech leverde in Amsterdam regelmatig vergelijkbare assists af op Promes. "Het is een beetje of je Quincy Promes ziet lopen, nu is het Chilwell", ziet Van Halst. "Het zijn ballen, daar zit zóveel effect aan. Je weet niet wat je ermee moet als keeper."

Chelsea kwam aanvankelijk op achterstand door een fraai hakballetje van David McGoldrick, nadat de achterhoede slecht opgesteld stond. De Londenaren stelden daarna orde op zaken met doelpunten van Tammy Abraham en Chilwell. Ook bij het eerste doelpunt van Chelsea was Ziyech al betrokken, door Mateo Kovacic vanaf de zijlijn met een dieptebal weg te sturen. Kovacic legde daarna terug naar Abraham, die afwerkte. "Deze pass van Ziyech is prachtig. Je ziet de patronen die er al in komen, als Ziyech daar aan de zijlijn aan de bal komt. Bal voor zijn linkerpootje, dat is er al helemaal in gestampt", besluit Van Halst.

Pff, welke andere voetballer zou de bal op deze manier het strafschopgebied in sturen? ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Ook in het buitenland krijgt Ziyech lovende kritieken. “Het was goed spel aan de rechterflank”, analyseert Ashley Cole de gelijkmaker van Chelsea bij Sky Sports. “Het is zo’n getalenteerde jongen, die goede ballen achter de defensie aflevert. Als ik Ziyech in de ploeg had, zou ik altijd achter de defensie willen lopen. Want daar kan hij de bal neerleggen.” Cole had het ‘heerlijk’ gevonden om met iemand als Ziyech in de ploeg te spelen, voegt hij eraan toe. “Ik heb het voorrecht gehad om met Frank Lampard te spelen, die mij vaak in stelling bracht achter de verdediging. Zodra Ziyech de bal aan zijn linkervoet heeft liggen, zou ik beginnen aan een loopactie.”

Volgens Graeme Souness beschikt Ziyech over ‘een toverstaf’. "Als hij de bal ergens in de buurt van je strafschopgebied neerlegt, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Want die jongen kan een pass versturen", aldus de Schotse manager.