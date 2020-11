‘Op deze manier wint Frenkie de Jong over twee, drie jaar de Ballon d’Or’

Barcelona en Ronald Koeman boekten zaterdag de eerste overwinning sinds 1 oktober in LaLiga. De 5-2 zege op Real Betis was een welkome opsteker voor de Catalanen, die met name via Antoine Griezmann tal van kansen lieten liggen. Frenkie de Jong keerde terug naar het middenveld, na een rol als inschuivende verdediger tegen Dynamo Kiev, en daar haalde hij volgens de Spaanse media een goed niveau. Als de Oranje-international volgens AS elke week op deze manier zou spelen, dan heeft Nederland er in 2022 of 2023 zelfs een nieuwe winnaar van de Ballon d’Or bij.

Sport gaf de deelnemende De Jong een zeven voor zijn verrichtingen. Van alle basiskrachten kreeg alleen Ansu Fati, die in de rust werd gewisseld, een hogere beoordeling: een acht. “De Jong keerde terug naar het middenveld na zijn geïmproviseerde rol als centrale verdediger tegen Dynamo Kiev en zijn prestaties waren aanzienlijk beter”, merkte de sportkrant uit Catalonië op. “Hij completeerde Sergio Busquets en nam het initiatief zodra het spel moest worden opgebouwd en de aanvallers moesten worden bereikt.”

Ook AS was onder de indruk. “Het was de beste wedstrijd van De Jong dit seizoen en zelfs een van zijn beste wedstrijden als blaugrana. Oppermachtig als de linies moesten worden doorbroken, uiterst precies in de passing en onvermoeibaar op de momenten dat de bal moest worden veroverd. Als hij dit niveau kan volhouden, wint hij op deze manier over twee, drie jaar de Ballon d’Or.” Mundo Deportivo zag de beste versie van De Jong na rust. “Hij was meer bij het spel betrokken en dé sleutelspeler van het team.”

Bij Marca zijn echter geen lovende woorden over De Jong te vinden. “Hij kreeg tegen Real Betis zijn vertrouwde plek op het middenveld naast Busquets. De Nederlander voorzag Barcelona van diepgang en snelheid, maar hij kwam niet overtuigend over in de actie voorafgaand aan de gelijkmaker van Antonio Sanabria.” ElDesmarque strooit doorgaans niet met complimemten en dat was zaterdag ook niet het geval. De Jong krijgt slechts een zes, maar Fati is de enige basiskracht van Barcelona die een hogere beoordeling krijgt: een acht. “Hij toonde verbetering, maar iedereen verwacht nog altijd veel meer van de Nederlander.”

“Hij was in ieder geval actiever, nam meer risico’s en gaf meer snelheid aan het spel van Barcelona. Er moet nog veel meer van De Jong worden geëist, maar hij maakt tenminste vorderingen.” El Periódico deelde vijf zevens uit en één was voor de Nederlander, die onder meer wordt geprezen op zijn voorassist bij de 3-1. “Jordi Alba sprintte weg en dat bleef niet onopgemerkt voor De Jong. Hij behield het overzicht en gaf een uitstekende pass. Dat was het moment dat Messi ‘zijn’ assist bedacht: een overstapje na een pass van Alba en toen was het aan Antoine Griezmann om niet te missen. Hij kon hem niet missen. Hij miste niet.”