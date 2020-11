Cambuur laat zich in slotminuten volledig verrassen door Jong Ajax

SC Cambuur heeft de achterstand op Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie niet kunnen verkleinen. Het team van Henk de Jong leek zaterdag een 2-1 zege op Jong Ajax over de streep te trekken, maar in de laatste minuten dwongen de spelers van Mitchell van der Gaag een 2-3 overwinning af. Door de nederlaag blijft de achterstand van Cambuur op Almere City vijf punten, al heeft men nog wel een duel tegoed. Jong Ajax staat nu op een zevende stek.

In een leuke eerste helft tikte Cambuur bij vlagen een hoog niveau aan. Het was echter Jong Ajax dat als eerste tot scoren kwam. De bezoekers speelden zich onder de druk uit, waarna Kenneth Taylor op aangeven van Brian Brobbey de bal in de geheel openliggende linkerhoek van Sonny Stevens schoot.

Een heerlijke teamaanval van Cambuur in de vijftiende minuut stond aan de basis van de 1-1. Mees Hoedemakers kreeg ruimte om uit te halen en schoot het leer voortreffelijk achter Kjell Scherpen. Vier minuten later schoot Cambuur opnieuw met scherp. Het druk zetten door het team van De Jong loonde: Jamie Jacobs ontfutselde Neraysho Kasanwirjo de bal en zag Michael Breij uit zijn pass scoren.

Na ruim een uur spelen kwam Jong Ajax goed weg. Iedereen, inclusief Scherpen, rekende op een voorzet van Breij, maar de aanvaller probeerde het in de korte hoek en mikte op de paal. Het was Cambuur dat kansen creëerde, mede door onnodige fouten in de defensie van de ploeg van Van der Gaag. Jong Ajax speelde vervolgens bij vlagen goed, zette Cambuur onder druk en stond ook niet toe dat het team van De Jong kon uitbreken.

Cambuur zag de voorsprong in de laatste acht minuten verdwijnen. Een schot van Devyne Rensch werd door Calvin Mac-Intosch zo van richting veranderd dat hij Stevens kansloos liet: 2-2. Luttele minuten later viel de 2-3. Stevens kon eerst nog voorkomen dat Brobbey de derde goal kon maken, maar uit de hoekschop van Taylor kopte de ongedekte Enric Llansana de winnende treffer tegen de touwen.