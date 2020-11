Danilo vestigt zich aan kop van topscorerslijst en drukt ADO in problemen

FC Twente heeft zich zaterdagavond in ieder geval voor even gevestigd op de derde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans maakte het zichzelf onnodig moeilijk tegen ADO Den Haag, maar sleepte uiteindelijk een 2-4 overwinning uit het vuur. Twente liet ADO in de slotfase terugkomen en had een intikker van Danilo nodig om in de 88ste minuut de volle buit te pakken. De huurling van Ajax staat na zijn twee doelpunten tegen ADO met acht goals bovenaan de topscorerslijst. De druk op ADO-trainer Aleksander Rankovic zal door de zesde nederlaag in acht duels verder toenemen.

Twente leek voortvarend aan de wedstrijd te beginnen. Menig raakte in de derde minuut na een rush over het halve veld van een meter of achttien de paal, maar de verwachte storm van Twente bleef daarna achterwege. Menig werd even later nog eens op de linkerflank gelanceerd, waarna de vleugelspits de verre hoek net iets te ruim inschatte. De derde kans voor Menig in de wedstrijd was op slag van rust wél raak. De aanvaller draaide fraai weg bij Andrei Ratiu en vond vervolgens met een laag schot met zijn minder geachte linker de verre hoek: 0-1.

ADO zette daar in de eerste helft helemaal niets tegenover en mocht van geluk spreken dat het met slechts één tegendoelpunt ging rusten. Een kwartier na rust was het bij de eerste nieuwe kans voor Twente direct raak. Danilo nam een verre pass van doelman Joël Drommel mee, nadat verdediger Ratiu mistastte. De Braziliaan dribbelde door tot aan de rand van de zestien en legde de bal vervolgens met een geplaatst schot knap binnen in de verre hoek: 0-2.

De Tukkers bleven daarna de bovenliggende partij en hadden kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Menig zag zijn schot van dichtbij in totale vrijheid geblokt worden, terwijl Tyronne Ebuehi in de rebound op doelman Luuk Koopmans stuitte. Vrijwel uit het niets scoorde ADO daarna aan de overzijde. Bilal Ould-Chikh schoot op de lat, waarna Julio Pleguezuelo de bal in de rebound ongelukkig in eigen doel gleed: 1-2. Het werd nog mooier voor de Hagenaars, toen Michiel Kramer het kopduel won van Pleguezuelo. De bal rolde zo naar Samy Bourard, die goed aannam en vanbinnen de zestien afwerkte: 2-2.

Daarmee had ADO een resultaat in handen, maar de geplaagde ploeg van Rankovic wist dat niet over de streep te trekken. Twente dwong twee minuten na de gelijkmaker een hoekschop af, die door ADO niet uit de eigen zestien gewerkt wist te worden. De bal rolde voor de voeten van Danilo, die van een meter of vijf van het doel de bal op zijn bovenbeen liet vallen en vervolgens binnen punterde: 2-3. In blessuretijd maakte Thijs van Leeuwen er nog 2-4 van, door vanbuiten de zestien de verre hoek te raken.