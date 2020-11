‘Afgeschreven’ Messi neemt Barça bij de hand na missers Griezmann

Barcelona heeft de eerste overwinning in LaLiga in ruim een maand tijd binnen. Het team van Ronald Koeman was zaterdag met 5-2 te sterk voor Real Betis en dat betekende de eerste driepunter in competitieverband sinds de 0-3 zege op Celta de Vigo op 1 oktober. Koeman koos ervoor om Lionel Messi, die de voorbije dagen bekritiseerd werd omdat hij niet meer zijn best zou doen, niet te laten starten, maar de vedette kwam na rust binnen de lijnen en nam twee goals voor zijn rekening. De laatste treffer van de Argentijn was zijn eerste veldgoal sinds 19 juli in het uitduel met Deportivo Alavés (0-5). Frenkie de Jong speelde dit keer ‘gewoon’ als controleur in het 4-2-3-1-systeem.

De eerste helft was voor de neutrale supporter er een om van te genieten, maar voor de fan van Barcelona een zware bevalling. Antoine Griezmann had de ploeg van Koeman immers aan minimaal drie goals kunnen helpen. Het was echter niet de wedstrijd van de Fransman, die de bal in de vierde en elfde minuut langs de verkeerde kant van de paal schoot. Na een heerlijke hakbal van Pedri na 25 minuten schoot Griezmann de bal tegen de buitenkant van de paal en zelfs een strafschop was niet aan de aanvaller besteed.

OMG!!! Antoine Griezmann, die zoooo veel kansen mist, mag aanleggen voor een strafschop... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

Na een half uur spelen werd Ansu Fati onderuitgehaald door Aissa Mandi en wees de arbiter naar de stip. Griezmann koos voor de linkerhoek, maar Claudio Bravo las zijn gedachten en keerde de strafschop. Barcelona stond op dat moment al enkele minuten met 1-0 voor: Ousmane Dembélé sneed op rechts naar binnen en schoot het leer snoeihard in het doel. De vele missers van Griezmann braken Barcelona in de extra tijd van de eerste helft op en daar waren twee voormalige Azulgranas verantwoordelijk voor. Na een voorzet van Cristian Tello vanaf links was het Antonio Sanabria die de bal van dichtbij binnenwerkte.

Met Messi na rust in de plaats van Fati, die klachten had overgehouden aan de penalty, kwam Barcelona al snel op 2-1. Na een lage pass van Jordi Alba vanaf links volgde een ingenieus overstapje van Messi en kon Griezmann de bal in het lege doel werken. Nog geen tien minuten later volgde een cruciaal moment: een schot van Dembélé ging tegen de arm van Mendi op de doellijn. Na overleg met de VAR deelde de arbiter de verdediger een rode kaart uit en het was Messi die het het leer hoog en hard vanaf elf meter binnenschoot: 3-1.

Lionel Messi mag dan alleen uit penalty's scoren, hij maakt ze wel fenomenaal af! ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 7 november 2020

De wedstrijd was echter niet gelopen, daar Betis optimaal profiteerde van de ruimtes die de Catalanen weggaven. Zo ook zeventien minuten voor het einde: na een heerlijke actie van Alex Moreno aan de linkerkant werkte Lorenzo Moron de aansluitingstreffer binnen. Het team van Koeman gaf het duel echter niet uit handen. Acht minuten voor tijd maakte Messi eindelijk weer een velddoelpunt: hij kwam na een hakbal van Sergi Roberto oog in oog met Bravo te staan en schoot hoog binnen. Het slotakkoord kwam op naam van Pedri, die zijn eerste treffer in LaLiga maakte: een pass van Sergi Roberto was te scherp voor invaller Martin Braithwaite maar niet voor de tiener.