Pikante uitnodiging bij Jong Oranje na ontbreken van Justin Bijlow

Thijmen Nijhuis vervangt Justin Bijlow in de selectie van Jong Oranje. Bondscoach Frank de Boer heeft de doelman van Feyenoord als vervanger van de geblesseerde Jasper Cillessen opgeroepen voor het Nederlands elftal. Collega-bondscoach Erwin de Looi heeft daarom de keeper van FC Utrecht alsnog bij de selectie van Jong Oranje gehaald.

Nijhuis maakte namelijk wel deel uit van de uitgebreide voorselectie van Jong Oranje, maar Van de Looi koos er vrijdag voor om Kjell Scherpen, Bijlow en Maarten Paes te selecteren. Saillant: laatstgenoemde is zijn basisplaats bij FC Utrecht aan Nijhuis verloren. Nu Bijlow niet van de partij zal zijn, wordt Nijhuis alsnog aan de selectie toegevoegd.

Nijhuis stond in de voorbije twee duels van FC Utrecht onder de lat, maar hij ging zowel in de TOTO KNVB Beker als in de Eredivisie niet vrijuit. Ondanks twee flaters van Nijhuis won FC Utrecht het bekerduel met FC Dordrecht met 2-4, maar afgelopen weekeinde verloor men met 4-1 bij Heracles Almelo. De doelman ging dit keer bij de 1-0 in de fout. De vraag is of hij zijn basisplaats zal behouden nu John van den Brom is vertrokken. FC Utrecht speelt zondag thuis tegen Ajax met René Hake als interim-trainer op de bank.

De vraag is ook nu wie het doel van Jong Oranje in de komende interlands gaat verdedigen: Scherpen, Paes of Nijhuis. Jong Oranje treedt op zondag 15 november in het Yanmar Stadion in Almere aan tegen Jong Wit-Rusland. Het eerste fluitsignaal klinkt om 14.30 uur. Drie dagen later, op woensdag 18 november, staat de ontmoeting met Jong Portugal op het programma in het Estádio Municipal de Portimão. De bal rolt dan vanaf 20.30 uur Nederlandse tijd. Jong Oranje bezet de eerste plaats in kwalificatiegroep G, met 24 punten uit acht duels. Jong Portugal volgt als nummer twee met achttien punten uit zeven kwalificatieduels.

De definitieve selectie:

Doel: Kjell Scherpen (Ajax), Maarten Paes (FC Utrecht), Thijmen Nijhuis (FC Utrecht)

Verdediging: Perr Schuurs (Ajax), Justin Hoogma (FC Utrecht), Tyrell Malacia (Feyenoord), Deyovaisio Zeefuik (Hertha BSC), Sven Botman (LOSC Lille), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Jordan Teze (PSV), Danilho Doekhi (Vitesse)

Middenveld: Jurgen Ekkelenkamp (Ajax), Ryan Gravenberch (Ajax), Dani de Wit (AZ), Abdou Harroui (Sparta), Ludovit Reis (VfL Osnabrück)

Aanval: Myron Boadu (AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Cody Gakpo (PSV), Justin Kluivert (RB Leipzig) en Kaj Sierhuis (Stade Reims).