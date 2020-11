Woedende Solskjaer beschuldigt FA van ‘opzet om ons te laten falen’

Ole Gunnar Solskjaer is woedend op de competitieorganisator in Engeland. De trainer van Manchester United begrijpt niet waarom zijn ploeg zaterdagmiddag in actie moest komen in de Premier League tegen Everton; na de wedstrijd, die Manchester United met 1-3 won, lanceert de oefenmeester een tirade richting de personen die het wedstrijdschema in de competitie opstellen. Solskjaer vindt dat zijn spelers te weinig rust hebben gekregen na de midweekse Champions League-wedstrijd tegen Istanbul Basaksehir (2-1 nederlaag).

Manchester United kwam woensdagavond in actie in de Champions League en begon zaterdag om 12.30 uur Engelse tijd aan het duel met Everton. In de afgelopen drie weken speelden the Red Devils liefst zeven officiële wedstrijden. Solskjaer snapt niet waarom de wedstrijd tegen Everton niet op zondag kon plaatsvinden. "Het was een opzet om ons te laten falen. Het tijdstip van de aftrap was een opzet om ons te laten falen", foetert de oefenmeester van Manchester United.

"We komen net uit Turkije en hebben dit seizoen al talloze wedstrijden gespeeld. We kwamen donderdagochtend terug en moeten zaterdag al rond lunchtijd voetballen. Het is ongelooflijk. De jongens verdienen beter", vindt de Noor. "Luke Shaw heeft er een blessure door opgelopen. Het is een hamstringblessure, die lang kan duren." Shaw raakte halverwege de tweede helft geblesseerd en moest zich laten vervangen door Axel Tuanzebe. "Marcus Rashford heeft het ook lastig", voegt Solskjaer toe.

"Het is een opzet van bovenaf om ons te laten falen. Wie is er verantwoordelijk voor? We hebben er genoeg van", briest de Noor, wiens ploeg op de dertiende plaats staat in de Premier League. "Het seizoen is met de pandemie mentaal en fysiek een uitputtingsslag voor spelers. Laat ons op zondag voetballen. Er komt nota bene een pauze aan voor interlands. Het is een grote grap."