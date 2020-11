Steven Caulker: gevierde man én schlemiel bij Turks koploper Alanyaspor

De ontmoeting tussen Alanyaspor en Trabzonspor heeft zaterdag in de Süper Lig geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de verrassing van het seizoen en de teleurstelling van het seizoen eindigde in 1-1. Door de remise blijft Alanyaspor nog altijd ongeslagen na zeven speeldagen en wordt de koppositie in de Turkse competitie gedeeld met Fenerbahce.

Na een doelpuntloze eerste helft was het Steven Caulker die na vier minuten in de tweede helft de score opende. Anastasios Bakasetas bracht de bal uit een verre vrije trap in het strafschopgebied, waar de verdediger het leer via de grond achter Ugurkan Cakir kopte: 1-0. Tien minuten later was de Engelsman echter de schlemiel. Na een lage voorzet vanaf rechts probeerde hij Benik Afobe in de doelmond van het scoren af te houden, maar hij werkte uiteindelijk zelf de bal over doellijn: 1-1. Dat was ook de eindstand.

Fenerbahce speelt later thuis tegen Konyaspor en kan met een wedstrijd meer alleen aan kop gaan in Turkije. Galatasaray heeft dertien punten uit zeven wedstrijden en komt zondag in actie in de uitwedstrijd tegen Sivasspor. Trabzonspor is uitermate slecht aan het seizoen begonnen. Met zes punten uit acht duels is men op een zeventiende plaats terug te vinden.