Alfred Schreuder komt met verklaring voor reserverol van Lionel Messi

De reserverol van Lionel Messi tegen Real Betis heeft niet te maken met een blessure, verzekert assistent-trainer Alfred Schreuder van Barcelona. Kort voor de competitiewedstrijd, die om 16.15 uur begint, legt Schreuder bij TV3 uit dat ervoor is gekozen om te rouleren en andere spelers de kans te geven.

Volgens journalist Jordi Grau van de zender heeft Messi last van zijn enkel, maar afgaande op de woorden van Schreuder is er geen sprake van een serieuze kwetsuur. "Lionel is een geweldige speler, maar we hebben veel aanvallers met goede kwaliteiten en vandaag hebben we voor hen gekozen", legt de assistent van hoofdtrainer Ronald Koeman uit. "Het gaat niet om een blessure, maar hij is niet helemaal fris. Dat gebeurt soms als je veel opeenvolgende wedstrijden hebt gespeeld.

"Als iemand niet fris is, begint hij op de bank", voegt de Nederlander eraan toe. Mogelijk maakt Messi in de tweede helft zijn entree. De voorbije dagen was er veel kritiek op het functioneren van de Argentijn in het midweekse duel met Dynamo Kiev. Beelden van het moment dat Messi in de slotfase weigerde druk te zetten en rustig over veld wandelde, gingen viraal. Op de bank zit hij naast spelers as Sergiño Dest, Miralem Pjanic, Trincao en Riqui Puig.

De voorste linie wordt gevormd door Pedri, Ansu Fati en Antoine Griezmann. Barcelona wacht al sinds 1 oktober op een overwinning in LaLiga. Sinds de 0-3 zege op Celta de Vigo kwam het team van Koeman niet langs Sevilla (1-1) en Deportivo Alavés, en werd verloren van Getafe (1-0) en Real Madrid (1-3). De Champions League-wedstrijden tegen Ferencvaros (5-1), Juventus (0-2) en Dynamo Kiev (2-1) werden wel in winst omgezet, al kwam de laatste overwinning zeer moeizaam tot stand.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Pedri, Fati, Griezmann