Ook De Graafschap wordt slachtoffer van topvorm van FC Volendam

FC Volendam heeft ook zaterdag laten zien in absolute topvorm te zijn. Het team van trainer Wim Jonk hield drie punten over aan het bezoek aan De Graafschap en dat betekende alweer de vijfde zege op rij in de Keuken Kampioen Divisie: 2-5. FC Volendam staat nu vijfde met 21 punten uit 11 duels, terwijl nummer drie De Graafschap een punt meer heeft én een wedstrijd minder. Koploper Almere City FC heeft met 27 punten uit 11 duels een kleine voorsprong, maar nummer twee SC Cambuur heeft minder verliespunten: 22 punten uit 9 duels.

Een enerverende eerste helft eindigde in 2-2. De ploeg van Mike Snoei nam na negen minuten al de leiding. Daryl van Mieghem nam de bal goed mee na een slimme pass van Mohamed Hamdaoui en schoot de bal hard in de korte hoek achter Nordin Bakker. Twee dompers voor De Graafschap volgden elkaar in rap tempo op. Eerst het uitvallen van Danny Verbeek en daarna de 1-1 van FC Volendam. Derry John Murkin nam een lange bal goed aan, kapte Van Mieghem uit en tikte de bal door de benen van Rody de Boer.

Het antwoord van De Graafschap volgde al enkele minuten later. Na een verre ingooi van Toine van Huizen kopte Ted van de Pavert de bal naar de verste paal, waar Elmo Lieftink de bal binnenschoot: 2-1. FC Volendam was na een half uur spelen dicht bij de 2-2 toen De Boer een kopbal van Alex Plat tegen de lat tikte. Enkele minuten voor rust kwam het team van Jonk alsnog op gelijke hoogte. De Graafschap stond niet op te letten bij een hoekschop en Volendam profiteert optimaal via Boy Deul: 2-2.

FC Volendam trok het duel na rust naar zich toe. Zeven minuten na de pauze kreeg Van de Pavert de bal ongelukkig tegen zijn uitgestoken arm en ging de bal op de stip. De Boer raadde de intenties van Francesco Antonucci vanaf elf meter, maar kon de inzet in de linkerhoek niet keren. Het tempo bleef na rust onverminderd hoog en uiteindelijk gooide een flater het duel twintig minuten voor tijd op slot. De Boer kwam in de problemen bij een terugspeelbal, probeerde half vallend nog af te spelen in plaats van de bal op te ruimen en Nick Doodeman profiteerde. In de extra tijd zette de aanvaller ook nog de 2-5 op het scorebord.

FC Volendam heeft twintig punten overgehouden aan de laatste acht duels: zes zeges, twee remises. Voor De Graafschap is het pas de tweede nederlaag van het seizoen, na de 7-3 nederlaag tegen Jong AZ in september. FC Volendam speelt op 20 oktober thuis tegen TOP Oss, terwijl De Graafschap woensdag een inhaalduel met NAC Breda afwerkt.