Ronald Koeman laat Lionel Messi buiten basiself Barcelona

Barcelona start niet met Lionel Messi aan de thuiswedstrijd tegen Real Betis. Ronald Koeman kiest voor een aanvallend middenveld met Ousmane Dembélé, Pedri, Ansu Fati plus Antoine Griezmann in de punt van de aanval. Frenkie de Jong en Sergio Busquets zijn de controleurs in het 4-2-3-1-systeem van de Catalanen.

In het doel maakt Marc-André ter Stegen zijn rentree in LaLiga. De Duitser verscheen afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev voor het eerst deze voetbaljaargang onder de lat. In het hart van de defensie vormen Gerard Piqué en Clément Lenglet weer een duo, terwijl Sergi Roberto de voorkeur krijgt boven Sergiño Dest. Jordi Alba start als vanouds aan de linkerkant.

Het is onduidelijk waarom Messi in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode rust krijgt dan wel gepasseerd wordt. De voorbije dagen was er veel kritiek op het functioneren van de Argentijn in het midweekse duel met Dynamo Kiev. De beelden van het moment dat Messi in de slotfase weigerde druk te zetten en rustig over veld wandelde, gingen viraal. De clubtopscorer aller tijden is hoe dan ook fit en zit naast spelers als Dest, Miralem Pjanic, Trincao en Riqui Puig op de reservebank.

Messi doet geen moeite en gaat met deze actie de wereld over! ???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 5 november 2020

Barcelona wacht al sinds 1 oktober (!) op een overwinning in LaLiga. Sinds de 0-3 zege op Celta de Vigo kwam het team van Koeman niet langs Sevilla (1-1) en Deportivo Alavés, en werd verloren van Getafe (1-0) en Real Madrid (1-3). De Champions League-wedstrijden tegen Ferencvaros (5-1), Juventus (0-2) en Dynamo Kiev (2-1) werden wel in winst omgezet, al kwam de laatste overwinning zeer moeizaam tot stand.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Pedri, Fati, Griezmann