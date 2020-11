Justin Bijlow alsnog opgeroepen voor Nederlands elftal

Jasper Cillessen moet zich afmelden voor de komende interlandperiode van het Nederlands elftal. De doelman van Valencia is geblesseerd. Bondscoach Frank de Boer roept Justin Bijlow op als vervanger. Het is voor de 22-jarige doelman van Feyenoord de eerste uitverkiezing voor Oranje, nadat hij al enkele keren bij de voorselectie zat.

Cillesse raakte vrijdag geblesseerd op de training van Valencia en dat kwam op een vervelend moment. Spaanse media verzekerden dat Javi Gracia de Nederlander in het competitieduel van zondagavond met Real Madrid onder de lat wilde zetten. Dat hadden zijn eerste speelminuten van deze voetbaljaargang in clubverband betekend, daar Jaume Domenech tot dusver de voorkeur heeft gekregen.

Ondanks zijn reserverol in Mestalla wees bondscoach Frank de Boer de doelman als eerste keus van het Nederlands elftal. Het is nu de vraag wie Cillessen als nummer een gaat vervangen. Tim Krul verdedigde afgelopen maand het doel in de oefeninterland tegen Mexico (0-1 verlies), maar daarna verscheen Cillessen aan het startsignaal in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (0-0) en Italië (1-1).

Bijlow was afgelopen maanden de vaste doelman van Jong Oranje, waarmee hij vorige maand plaatsing voor het EK veiligstelde. Ronald Koeman nam de keeper van Feyenoord net als zijn opvolger De Boer ook een keer op in de voorselectie, maar een definitieve selectie bleef toen uit. Bijlow keepte tot dusver toe 38 wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord.

Het Nederlands elftal speelt woensdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam een oefenwedstrijd tegen Spanje (20:45 uur). Daarna komt Oranje in actie in twee Nations Leagueduels: zondag 15 november is Bosnië-Herzegovina te gast in Amsterdam, waar om 18.00 uur wordt afgetrapt, en woensdag 18 november speelt het Nederlands elftal in Chorzów de uitwedstrijd tegen Polen. De aftrap van dat duel is om 20:45 uur.

De definitieve selectie:

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Tony Vilhena (FK Krasnodar), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).