MVP van de Eredivisie: ‘Ik keer in principe gewoon terug bij Ajax’

Met zes goals en vier assists is Danilo tot dusver de MVP van de Eredivisie. De aanvaller speelt dit seizoen op huurbasis voor FC Twente en heeft het naar zijn zin in Enschede. Het doel is om ook succesvol te zijn bij zijn eigenlijke werkgever Ajax, waar hij nog een contract tot medio 2022 heeft. De 21-jarige Braziliaan kwam tot 23 doelpunten in 45 duels voor Jong Ajax en in de hoofdmacht bleef de teller op twee duels en een doelpunt steken.

“Volgend jaar keer ik in principe gewoon terug bij Ajax. Ik weet eerlijk gezegd niet wat er dan gaat gebeuren”, erkent Danilo in gesprek met Voetbal International. “Ze hebben veel goede spelers, zeker in de aanval. Ze hebben vijf spitsen en een hele hoop goede buitenspelers. Maar als ik mezelf goed ontwikkel, denk ik dat ik alsnog succesvol kan zijn bij Ajax.”

“Eerst wil ik hier bij FC Twente alles geven om er een mooi seizoen van te maken”, benadrukt Danilo, die dit seizoen al bij tien doelpunten in de Eredivisie was betrokken. Alleen Henk Veerman (zeven treffers, twee assists), Steven Berghuis (zes treffers, drie assists) en Lassina Traoré (vijf treffers, drie assists) houden hem nog bij met ieder negen doelpunten

Ruim drie jaar geleden maakte Danilo de overstap van zijn vaderland naar Nederland. “Mijn droom was om voetballer te worden en mijn familie terug te betalen, dus het was voor mij een heel speciaal moment dat Ajax zich meldde. Zij hebben de deur naar Europa voor mij geopend, daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor.” Danilo weet welke stappen hij moet zetten om komend seizoen een serieuze optie voor Erik ten Hag te zijn. “Ik moet beter leren verdedigen, dat is nog lastig voor mij. En Erik ten Hag heeft me verteld dat ik sterker moet worden, dat is niet mijn grootste kwaliteit", erkent de aanvaller in gesprek met het weekblad. "Ik ben geen beresterke spits die al zijn duels wint.”

Danilo noemt Dusan Tadic als voorbeeld. “Hij is altijd hard aan zichzelf aan het werken en gaat ook na de trainingen nog eens de gym in, hij blijft maar gaan. Ik deed in eerste instantie gewoon wat ze me vertelden en dan vond ik het wel mooi geweest, haha. Inmiddels werk ik er wel hard aan, maar ik heb niet de aanleg om heel sterk te worden. Ik ben wel snel en door slim te bewegen en mijn lichaam handig te gebruiken kan ik mijn tegenstander gelukkig ook aftroeven.”