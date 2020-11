Donny van de Beek start heerlijk Premier League-duel vanaf de bank

Donny van de Beek start zaterdag op de bank bij het prachtige affiche tussen Everton en Manchester United in de Premier League. In vergelijking met het Champions League-duel met Basaksehir moeten naast Van de Beek ook Dean Henderson, Axel Tuanzebe en Nemanja Matic plaatsmaken. Ole Gunnar Solskjaer kiest zaterdag voor David de Gea, Victor Lindelöf, Scott Mc Tominay en Fred.

McTominay en Fred zijn op het middenveld degenen die voor controle moeten zorgen achter Bruno Fernandes. Dat betekent dat ook Paul Pogba net als Van de Beek, die nog op zijn eerste basisplaats in de Premier League wacht, op de bank zit. Manchester United speelt in een 4-2-3-1-systeem met Marcus Rashford en Juan Mata als buitenspelers en Anthony Martial in de punt van de aanval.

Manchester United heeft een overwinning meer dan ooit nodig. De ploeg van Solskjaer leed zes dagen geleden een thuisnederlaag tegen Arsenal (0-1) in de Premier League en daar kwam afgelopen week nog eens de 2-1 nederlaag tegen Basaksehir in de groepsfase van de Champions League bovenop. De manier waarop de defensie van the Mancunians voor schut werd gezet bij beide doelpunten, ging de wereld over.

Ook Everton verloor de laatste twee wedstrijden, maar wél in competitieverband. Na zeven overwinningen in de eerste zeven officiële duels slaagde het team van Carlo Ancelotti er niet meer in om te winnen. De Merseyside-derby tegen Liverpool eindigde in 2-2 en daarna was zowel Southampton als Newcastle United met 2-1 te sterk voor the Toffees.

Opstelling Everton: Pickford, Coleman, Holgate, Keane, Digne, Doucoure, Allan, Sigurdsson, Rodriguez, Calvert-Lewin, Bernard

Opstelling Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial.