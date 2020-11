Van den Brom laat FC Utrecht definitief achter zich voor Genk

De overgang van John van den Brom naar Racing Genk is afgerond. FC Utrecht maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat er met de Belgische club een overeenkomst is gevonden over de afwikkeling van het nog tot 2022 lopende contract van de oefenmeester in de Domstad. Tegelijkertijd maakt FC Utrecht dat René Hake en Rick Kruys de ‘komende periode’ de taken van Van den Brom zullen overnemen.

Verschillende Nederlandse en Belgische media meldden vrijdag al dat de overstap van Van den Brom naar Genk in kannen en kruiken was. De 54-jarige oefenmeester arriveerde tevens al in België en liet daar weten dat ‘alles goed zou komen’. Dat is uiteindelijk dus gebeurd, want FC Utrecht en Genk maken zaterdagochtend zijn vertrek uit de Domstad wereldkundig. Van den Brom neemt Dennis Haar als assistent-trainer mee naar Genk en ondertekent een tot medio 2023 lopend contract bij de Belgische club.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat we afscheid moeten nemen van een trainer met wie we een plan voor de lange termijn hebben gemaakt. Afgelopen seizoen is geëindigd met een bittere nasmaak, maar heeft ons diverse hoogtepunten opgeleverd. De halve finale van de TOTO KNVB Beker was een absoluut hoogtepunt”, geeft technisch directeur Jordy Zuidam te kennen op de website van FC Utrecht.

“Vanaf het moment dat we hoorden van de interesse van KRC Genk in John, is het allemaal erg snel gegaan. John gaf zelf direct aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in België en KRC Genk voldeed aan onze eisen qua compensatie voor zijn nog lopende contract hier. Ook voor het contract van Dennis Haar is een passende oplossing gevonden”, vervolgt Zuidam. FC Utrecht houdt naar verluidt een half miljoen euro over aan het vertrek van Van den Brom. Hake en Kruys nemen voorlopig de taken van Van den Brom over. Eerstgenoemde was trainer van Jong FC Utrecht en Ab Plugboer neemt voorlopig het roer bij de beloften over.

“Tijdens het seizoen afscheid nemen van een trainer en assistent-trainer vereist snel schakelen van onze kant. We zijn blij dat we in René Hake en Rick Kruys een goede invulling voor de komende periode hebben”, verklaart Zuidam. “De komende tijd gebruiken we om te bekijken hoe we de toekomst gaan invullen. Uiteraard bedanken we John en Dennis voor hun tijd bij FC Utrecht en wensen we hen veel succes in hun verdere carrière.”

Het is de tweede keer dat Van den Brom aan de slag gaat in de Belgische Pro League. Tussen 2012 en 2014 stond hij aan het roer bij Anderlecht, dat onder zijn leiding in 2013 de landstitel veroverde. In zijn tweede jaar in Brussel moest hij na enkele teleurstellende resultaten vertrekken. Van den Brom was eerder in zijn trainersloopbaan werkzaam bij onder meer ADO Den Haag, Vitesse en AZ. De 54-jarige trainer was sinds medio 2019 in dienst bij FC Utrecht, de huidige nummer acht in de Eredivisie.