Presidentskandidaat Freixa stelt duidelijke eis aan langer verblijf van Messi

Er is de afgelopen tijd het nodige te doen om Lionel Messi. Beelden uit de wedstrijd tussen Barcelona en Dynamo Kiev gingen afgelopen week de wereld over en versterken het gevoel dat de Argentijnse aanvaller enigszins ongemotiveerd is. Toni Freixa, presidentskandidaat bij Barcelona, zegt dat hij het aflopende contract van Messi bij de Catalanen graag verlengd ziet worden, maar waarschuwt tegelijkertijd dat de aanvoerder genoegen zal moeten nemen met een salarisverlaging als hij wil aanblijven.

Messi wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken, maar werd door Barcelona aan zijn contract gehouden. De 33-jarige aanvaller kon overduidelijk niet door één deur met president Josep Maria Bartomeu, al is hij inmiddels vertrokken en begin 2021 wordt zijn opvolger gekozen. “We zullen rustig met Leo om de tafel gaan. In dat gesprek staat voorop wat het beste is voor Barcelona”, zegt Freixa, die een van de kandidaten is om Bartomeu op te volgen, in gesprek met El Curubito.

Messi doet geen moeite en gaat met deze actie de wereld over! ???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 5 november 2020

“We zullen hem, net als alle spelers die verlengen of bij Barcelona tekenen, een aanbod doen dat niet te vergelijken is met wat hij nu verdient. Het is duidelijk dat de aanbieding anders is dan zijn contract op dit moment is. Onze inkomsten zijn drastisch afgenomen en we zullen een andere formule moeten vinden om geld binnen te halen”, gaat de presidentskandidaat verder. De financiële situatie bij Barcelona is tamelijk dramatisch en er moet flink bezuinigd worden, voornamelijk op de salarissen van spelers.

“Je hoeft Messi niet te overtuigen met andere dingen. Je moet hem in de ogen kijken om te weten wat de partijen precies willen, wat hij wil en wat Barcelona wil. We denken dat Messi nog heel wat jaren te gaan heeft in het voetbal”, benadrukt Freixa. De presidentskandidaat denkt overigens dat zijn concurrenten bepaalde dingen beloven die niet haalbaar zijn. “Barcelona heeft 121 jaar aan ervaring en historie. We zullen vooruitgaan. Maar ik acht de spelers die andere kandidaten beloven niet haalbaar met de huidige financiële situatie van Barcelona. Het zou iets anders zijn als ze dat uit hun eigen zak betalen.”