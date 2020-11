‘Ik hoef niet per se in De Kuip te werken en pin me niet vast op clubs’

Voor FC Groningen staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma. Voor trainer Danny Buijs is het bezoek aan Rotterdam-Zuid bijzonder, daar hij vroeger op de tribune zat in De Kuip, de jeugdopleiding doorliep en tussen 2006 en 2009 in het eerste elftal van de club speelde. Toch is het voor Buijs geen speciale ambitie om ooit trainer van Feyenoord te worden, zo vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

“Ik wil vooral een heel goede trainer worden. Bij FC Groningen kan ik nog stapjes zetten. Ik hoef niet per se in De Kuip te werken en pin me niet vast op clubs. Feyenoord blijft op een andere manier wel altijd iets bijzonders”, geeft Buijs te kennen. Hij verliet Feyenoord aanvankelijk op zijn negentiende en kwam via Excelsior en FC Groningen weer terug in Rotterdam. “Ik heb de jonge Georginio Wijnaldum zien komen als zestienjarige bij de A-selectie. In mijn huis hangt één voetbalshirt en dat is van Wijnaldum.”

“Dat kocht ik bij een veiling – Vrienden van Feyenoord heette die actie - omdat ik wat terug wilde doen voor de club waar ik veel aan te danken had”, gaat Buijs verder. Hij vertelt dat hij vroeger een ‘mega-supporter’ van Feyenoord was. “Ging jarenlang op zondagochtend al naar Varkenoord met vrienden. Daar ging iedereen eerst drinken en eten. Dan de oversteek naar het stadion. Machtige middagen. Zo’n supporter ben ik nu niet meer. Maar vergeten doe je het niet.”

Buijs werkt sinds 2018 bij FC Groningen, dat hem weghaalde bij de amateurs van Kozakken Boys. “Ik was 36 jaar en een paar jaar trainer geweest bij de amateurs. Dat was redelijk gegaan. Ik dacht aan een club in de Jupiler League, toen FC Groningen kwam”, geeft de nu 38-jarige oefenmeester te kennen. Dat hij uiteindelijk inging op het aanbod van FC Groningen, had mede te maken met het advies van Ronald Koeman. Buijs liep bij Everton een tijdje mee aan de zijde van Koeman. “Hij betekende veel voor mij, ik kon hem bellen, dingen met hem bespreken. Volg je gevoel, zei Ronald.”

“Ik vind mezelf nog lang geen goede trainer en weet waarin ik beter kan en moet worden. Dat ik gegroeid ben, onderken ik ook als ik me vergelijk met de trainer die ik was bij Kozakken Boys”, zo klinkt het realistisch. Ondanks dat Buijs bij Kozakken Boys kampioen werd, maakte hij onlangs tijdens een etentje zijn excuses richting een aantal spelers. “Omdat niet ’de betere Danny Buijs’ voor de groep stond. Ik heb toen een hoop dingen niet goed gedaan. Overigens is het wel lekker dat veel spelers dan zeggen: ’Maar ik vond je wel een prima trainer.’ Voor mijn gevoel ben ik nu veel beter."