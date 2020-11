Van Gelder ziet ‘zielige’ situatie bij Ajax: ‘Hij kan er helemaal niks meer van’

Ajax boekte afgelopen week zijn eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League, door FC Midtjylland met 1-2 te verslaan. Die zege leidt niet direct tot al te enthousiaste geluiden in het programma Paniekvoetbal van Ziggo Sport. Jack van Gelder is vooral hard voor Quincy Promes, die er volgens hem op dit moment ‘helemaal niets meer van kan’.

“Ajax was niet best en begon pas in de 56ste minuut te voetballen. Het leek alsof er een knop werd omgezet. Ze gingen combineren en je zag de lijnen. Voor die periode waren het net losse poppetjes. Er was niets van samenhang”, zo begint Van Gelder als Ajax ter sprake komt. Hij is kritisch op de zet van trainer Erik ten Hag om Jurgen Ekkelenkamp in de spits te laten opduiken als Dusan Tadic uitzakte. “Ekkelenkamp heeft afgelopen week al aangetoond dat hij niet sterk speelt en niet goed in zijn vel zit.”

“Promes kan wat mij betreft een paar dagen met Messi op vakantie gaan, want hij kan er helemaal niets meer van”, zo vervolgt Van Gelder. Er was afgelopen week de nodige kritiek op Lionel Messi, die bij Barcelona een ongemotiveerde indruk maakt. Promes was dit seizoen voorlopig goed voor twee doelpunten in tien wedstrijden. “Dat had Promes in zijn beginperiode bij Ajax ook. Toen heeft hij een goede periode gehad, ook omdat hij en Ziyech een goede klik hadden. Het is nu gewoon zielig. Hij kan een bal niet meer van a naar b spelen.”

“Maar ook spelers als Tagliafico, hij loopt een beetje gelaten rond. Ik denk dat ze daar ook zorgen hebben over het centrum, Perr Schuurs blijft een probleem”, zo haakt Jan van Halst in. Van Gelder wijst naar Sven Botman, die door Ajax vorig seizoen verhuurd werd aan sc Heerenveen en afgelopen zomer naar Lille OSC vertrok. “Als ik zie hoe hij zich ontwikkelt en aan de andere kant de stagnerende ontwikkeling van Schuurs zie, dan vraag ik me af of ze goed bezig zijn geweest in Amsterdam. Hij krijgt alleen maar goede kritieken en hoge cijfers en hij speelt altijd bij de nummer twee in Frankrijk.”