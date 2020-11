Kraay verklaart ruzies bij Veronica Inside: ‘Moesten ze opeens naar de reclame’

Hans Kraay junior speelde als voetballer voor onder meer AZ, Excelsior, NAC Breda, Brighton & Hove Albion, RKC Waalwijk en De Graafschap en ging na zijn actieve carrière bij de televisie werken. De zestigjarige analist annex verslaggever van FOX Sports schuift al jaren aan bij Veronica Inside. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad vertelt Kraay dat hij tegenwoordig met een andere instelling verschijnt in het programma.

Kraay jr. vertelt dat hij zich vaak bewust was van het oordeel van zijn vader, die trainer was bij onder meer Ajax, AZ en Feyenoord, en zich geforceerd wilde bewijzen. “Probeerde ik te laten zien dat ik wel degelijk kennis van zaken had. Zat ik bij Veronica Inside aan tafel, had ik me tot in de puntjes voorbereid om een voetbalinhoudelijke bijdrage te leveren. Allemaal aantekeningen erbij, net als mijn vader vroeger. Maar dan werd ik al snel weer belachelijk gemaakt natuurlijk. Lieten ze me niet uitpraten. Moesten ze opeens naar de reclame.”

Hij benadrukt dat er geen sprake was van een ‘act’. “Als ik boos of geërgerd ben in een uitzending, dan is dat nooit gespeeld. Maar de laatste jaren ben ik wel veel relaxter. 98 procent van het werk dat ik doe, is voor FOX Sports. Als ik naar Johan Derksen, Gijp en Wilfred Genee ga, zie ik dat tegenwoordig als een leuk uitje. De druk, dat overdreven geforceerde gedoe is helemaal weg. Sofie (zijn vrouw, red.) zegt het ook: ‘Je bent nu veel leuker’”, geeft Kraay te kennen. Hij benadrukt dat hij geen Ruud Gullit of Marco van Basten was, maar een ‘bescheiden voetballer’.

“Daarom heb ik me altijd gerealiseerd dat ik er met 'grijs' niet kom. Ik geef altijd mijn mening, probeer er iedere uitzending wat van te maken. En als ik iemand achterbaks vind, of stiekem, dan zeg ik dat. Als ik merk dat Aleksandar Rankovic een mes in zijn rug dreigt te krijgen bij ADO Den Haag, dan neem ik het voor hem op, ja. Daar denk ik niet heel diep over na. Zoiets gebeurt gewoon”, zegt hij. Kraay jr. vertelt dat hij geen ‘remmingen voelt’, ‘zeker niet’ als het inhoudelijk over voetbal gaat.

Voor Kraay is het naar eigen zeggen prettig als voetballers of trainers het gevoel hebben dat ze weten waar hij over praat. “Met iemand als Hakim Ziyech klikte ik altijd heel goed - en dat lijkt me geen jongen die een toneelstukje opvoert met iemand die hij stiekem een pipo vindt. Er zullen vast ook mensen zijn die me een lul vinden. Dat mag. Maar ik ben altijd goed voorbereid, volg alles. Als ik iets over Helmond Sport zeg, wil ik weten hoe de rechtshalf heet, in welk systeem ze spelen.”