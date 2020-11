‘Barcelona vervolgt schoonmaak met vijftal met aankoopwaarde van 191 miljoen’

Barcelona wil zich in januari graag versterken met Memphis Depay en Eric García, maar moet eerst spelers verkopen voordat er geld uitgegeven mag worden. Mundo Deportivo schrijft dat er om die reden momenteel vijf spelers mogen vertrekken. Martin Braithwaite, Carles Aleñá, Ousmane Dembélé, Junior Firpo en Samuel Umtiti komen niet in de plannen van trainer Ronald Koeman voor en zouden daardoor weleens aan hun laatste weken in dienst van Barcelona bezig kunnen zijn.

Volgens de berichten van afgelopen week heeft Barcelona een plan om Depay en García in januari voor een habbekrats binnen te hengelen. Omdat zij allebei in het bezit zijn van een aflopend contract, mag het duo vanaf januari gaan onderhandelen met andere clubs. Barcelona is van plan dit als drukmiddel richting Olympique Lyon en Manchester City te gebruiken om voor een bescheiden bedrag mee te werken aan een winterse transfer. De Catalanen moeten echter wel zelf eerst spelers verkopen voor dit mogelijk kan worden gemaakt.

Er zijn momenteel vijf spelers die op de nominatie staan om te vertrekken. De meest opvallende is waarschijnlijk Dembélé, die in 2017 voor 130 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund en nu door Mundo Deportivo wordt gelinkt aan Juventus en Manchester United. De 23-jarige vleugelaanvaller is geen vaste waarde onder Koeman, ondanks dat hij dit seizoen tot dusver wel goed was voor twee doelpunten en een assist in zeven officiële wedstrijden.

Hetzelfde geldt voor Braithwaite, die vorig seizoen als noodverband na een blessure van Dembélé voor achttien miljoen euro werd overgenomen van Leganés. De Deense spits speelde dit seizoen pas 25 minuten, verspreid over 4 wedstrijden, en verdwijnt bij de eventuele komst van Depay verder naar beneden in de pikorde. Ook Júnior Firpo staat op dit moment dusdanig laag in de pikorde dat hij Barcelona mag verlaten. De 24-jarige linksback geldt als stand-in voor Jordi Alba, maar Koeman vindt de van Ajax overgekomen Sergiño Dest momenteel beter als alternatief voor die positie. Barcelona telde anderhalf jaar geleden achttien miljoen euro neer om Firpo over te nemen van Real Betis.

Aleñá komt dit seizoen amper aan spelen toe en dat is de reden dat Barcelona niet onwelwillend staat tegenover het vertrek van het 22-jarige jeugdproduct. Er moet echter wel een ‘flink bod’ komen voor de middenvelder en een verhuurperiode behoort in ieder geval niet tot de mogelijkheden. Tot slot heeft Barcelona genoeg gezien van Umtiti, die de afgelopen jaren geteisterd wordt door blessureleed. De in 2016 voor 25 miljoen euro van Olympique Lyon overgekomen centrumverdediger speelde door een knieblessure dit seizoen nog geen minuut.