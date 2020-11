‘Tyrell Malacia is de oorzaak van een ernstig probleem bij Feyenoord’

Dick Advocaat vierde afgelopen weekeinde zijn eenjarige jubileum als trainer bij Feyenoord. De oefenmeester trok de Rotterdamse club uit het dal waarin het onder Jaap Stam was beland en maakte er in Nederland een onverslaanbaar team van. In Europa presteert het team van Advocaat wisselvallig met een gelijkspel tegen Dinamo Zagreb (0-0), een dikke nederlaag tegen Wolfsberger AC (1-4) en een verrassende zege op CSKA Moskou (3-1). Het Feyenoord van Advocaat was vrijdagavond een van de onderwerpen die bij Veronica Inside de revue passeerde.

“Er wordt ineens heel hoogdravend gedaan over een jaar zonder nederlaag”, begon Valentijn Driessen. “Ik ben niet zo onder de indruk van 21 wedstrijden zonder nederlaag. Zes keer gelijkgespeeld, geen wedstrijden tegen AZ of Ajax… Een beetje temperen mag ook wel.” Johan Derksen: “Maar wel met een middelmatig elftal. Dick heeft bewezen dat er maar een paar trainers zijn die daadwerkelijk iets toevoegen aan een elftal. Al die trainers zijn volledig afhankelijk van het materiaal dat ze krijgen. Maar Dick haalt meer uit Feyenoord dan zijn voorganger bijvoorbeeld”, wees hij op Stam.

“Waar Dick op hamert is agressiviteit”, haakte René van der Gijp in. “En dat is ook niet heel raar. Als je niet goed kan voetballen, moet je gewoon heel agressief zijn. Je moet vervelend zijn om tegen te spelen. Het verschil is dat de energie die die jongens tegen CSKA Moskou hebben laten zien geen veertig wedstrijden volgehouden kan worden. Het kan zijn dat het tegen FC Groningen weer helemaal misgaat”, wees hij op het eerstvolgende Eredivisie-duel van de Rotterdammers. “Daarom hamert Dick op een nog bredere selectie met nog meer keuzes. Het loopwerk van Jens Toornstra, Mark Diemers en ook Steven Berghuis tegen CSKA, dat houd je gewoon geen veertig wedstrijden vol.”

Dick Advocaat na zege Feyenoord: 'Ik betaal meer belasting dan jij'

Driessen staat nog steeds niet achter de keuze van de komst van Brian Linssen en Diemers, maar Van der Gijp vond de middenvelder tegen CSKA zeker degelijk spelen. “Daar moet je ook tevreden mee zijn”, gaf Derksen aan. “Daar moet je je bij neerleggen. Je hebt heel veel jongens die bij hun regionale club heel goed spelen en dan gaan ze naar Feyenoord. Ja, dan kunnen ze het nét aan. Dan is Diemers niet meer zo dominant als bij Fortuna Sittard. Maar ik vond dat Diemers het tegen CSKA heel goed deed voor zijn doen.” Driessen: “Ik heb een beetje op Diemers en Linssen zitten letten, maar die winnen maar weinig duels hoor. Die doen écht niet veel goed.”

Van der Gijp vond Tyrell Malacia in zijn eerste jaar, anderhalf jaar in de hoofdmacht van Feyenoord ‘helemaal niks’. “Maar die jongen heeft zich nu best aardig ontwikkeld”, concludeerde de oud-voetballer. “Hij speelt nu naar een speler met dezelfde kleur. Ik heb nu ook heel erg mijn bedenkingen over die rechtsback”, verwees hij naar Lutsharel Geertruida. “Dat ik denk: dat is niet veel. Maar ja, wie weet. Malacia heeft het stapje wel gemaakt.” Derksen gaf aan dat Malacia ‘de oorzaak van een ernstig probleem’ is. “De daadwerkelijke linksback die er hoort te staan, wordt nu gebruikt als linksbuiten”, verwees hij naar Ridgeciano Haps. “In het belang van het team doet hij dat. Maar die jongen wil back spelen omdat hij een back is. Als linksbuiten komt hij nooit in het Nederlands elftal.”

“Als back is Haps geweldig en als buitenspeler gaat het”, vervolgde Derksen. “Hij is door Advocaat overgehaald, maar ik vind dat de trainer ook rekening moet houden met de situatie waarin Haps zich bevindt. Die is in vorm, die wil in Oranje en die wil wellicht de sprong naar het buitenland maken. Het is geen linksbuiten. Het is een back en als back heeft hij iets extra’s.” Derksen kon niets met de suggestie van Driessen dat Linssen niet meer in de punt van de Rotterdamse aanval moet worden opgesteld. “Er moet toch iemand in de spits staan? Naoufal Bannis? Schei toch uit joh. Die kan er helemaal niks van. Wat een gelul. Ajax doet hetzelfde met Dusan Tadic. Dat functioneert redelijk. Linssen doet zijn stinkende best, maar die speelt in het belang van het elftal ook maar op die positie. Ik vond het bij alle clubs waar hij heeft gespeeld een uitstekende speler. Dick begrijpt best dat Haps geen linksbuiten is en Lissen geen spits is, maar hij moet op dit moment even schipperen.”