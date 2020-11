‘Kap maar met de opleiding als je zo’n speler niet bij Jong Ajax hebt lopen'

Edson Álvarez gaf tegenover Ajax Life aan dat hij soms maar weinig begrijpt van de kritiek op zijn spel. De Mexicaanse middenvelder annex verdediger zegt in Nederland weinig waardering te voelen voor zijn spel. René van der Gijp en Johan Derksen reageren op de woorden van de Ajacied en vinden hem niet goed genoeg voor de hoofdmacht van Ajax.

"Het komt bij Ajax regelmatig voor dat we winnen en ik tevreden van het veld stap en het gevoel heb dat ik uitstekend heb gespeeld", aldus Álvarez in het interview. "Toch hoor ik vanuit de buitenwereld dan kritische geluiden. Daar heb ik dan wel moeite mee. Kennelijk verwachten mensen iets van me wat ik niet kan bieden. Gelukkig kan ik steeds beter met die kritiek omgaan. Zelfs Cristiano Ronaldo en Lionel Messi krijgen kritiek, waarom zou ik daar dan aan ontsnappen?"

“Ik denk ook dat wat wij zien van Álvarez, dat dat het is”, reageert Van der Gijp, die niet begrijp dat Ajax hem voor vijftien miljoen euro heeft overgenomen van Club América. “Dan heb je toch een scout met een labrador op de tribune gezet. Als je ziet wat die jongen voor angst in zijn ogen heeft als hij aan de bal is.” Derksen sluit zich aan bij de woorden van Van der Gijp: “Dit kan niet bij Ajax, zo’n speler. Hij vindt waarschijnlijk dat hij heel goed speelt, of hij kan niet beter.”

De keuze voor de 23-jarige international roept bij Derksen vraagtekens op. “Ik begrijp niet dat Ajax dat soort spelers haalt. Want als je zo’n speler niet bij Jong Ajax hebt lopen, kap dan maar met de jeugdopleiding”, zegt hij bij Veronica Inside. Tafelgenoot Valentijn Driessen haalt de mening van Ajax-trainer Erik ten Hag aan, die aan het begin van dit seizoen nog lovend was over de Mexicaan. “Hij vond Álvarez in de eerste wedstrijden goed spelen. Nou, hij speelde zo geweldig dat hij nu al drie weken op de bank zit.”

Álvarez had in de eerste vier Eredivisie-duels van dit seizoen een basisplaats. "Mijn zelfvertrouwen was terug, ik voelde me weer op mijn gemak. In een paar maanden tijd ben ik een stuk explosiever en sterker geworden. Mijn spel is intenser en ik kan me beter positioneren. Zo sta ik na een moeilijk jaar uiteindelijk waar ik hoopte te staan." De komst van Davy Klaassen naar Ajax deed de situatie van Álvarez doen veranderen: sindsdien moet de Mexicaan het stellen met korte invalbeurten en zit een basisplaats er niet meer in. Dinsdag kwam hij tegen FC Midtjylland (2-1 winst) als centrumverdediger binnen de lijnen.