Almere City slaat laat toe en verstevigt koppositie in Keuken Kampioen Divisie

Almere City FC heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. Het team van Ole Tobiasen was vrijdagavond met 2-0 te sterk voor Jong AZ. De voorsprong op SC Cambuur en De Graafschap bedraagt nu vijf punten. Die twee ploegen hebben wel twee wedstrijden minder gespeeld. NEC en Helmond Sport hielden elkaar tegelijkertijd op een gelijkspel: 2-2. NEC mist nog dezelfde acht spelers als vorige week, toen de Nijmegenaren met 0-1 wonnen bij NAC Breda.

Almere City FC - Jong AZ 2-0

Michael Woud en Beau Reus hielden hun doel in de eerste helft schoon. Almere City en Jong AZ kregen mogelijkheden om aan de leiding te gaan, maar het gebrek aan precisie of een redding stond in de eerste 45 minuten een openingsdoelpunt van Mohamed Taabouni, Oussama Bouyaghlafen, Damon Mirani en Ferdy Druijf in de weg. Domper op de eerste helft van Almere was het uitvallen van Thomas Verheydt na een half uur spelen.

Nog geen tien minuten na de pauze moest ook Frederik Helstrup geblesseerd afhaken. In de laatste twintig minuten liet het team van Tobiasen zich meer gelden. Een goede redding van Reus op een kans voor Mees Kaandorp was een voorbode van de 1-0. Mirani kopte de bal uit een vrije trap in de verre hoek. Drie minuten later schoot Kaandorp de bal op heerlijke wijze in het doel van de Alkmaarders: 2-0.

NEC - Helmond Sport 2-2

De start van de bezoekers mocht er zijn, daar na drie minuten al de 0-1 op het scorebord verscheen: Jelle Goselink kreeg de bal voor zijn voeten en liet Job Schuurmans kansloos. NEC was niet van slag en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker. Na iets meer dan twintig minuten lag de bal achter Stijn van Gassel. Na een perfecte steekbal van Jonathan Okita speelde Terell Ondaan zich goed vrij en schoot hij de bal via de binnenkant van de paal binnen: 1-1. Het team van Meijer probeerde nog voor rust een tweede treffer te maken, maar Helmond Sport nam de gelijk opgaande tussenstand mee naar de rust.

NEC begon uitstekend aan de tweede helft: drie minuten na de pauze stond het al 2-1. Elayis Tavsan legde de bal terug op Bart van Rooij, die het leer met zijn normaal gesproken toch mindere linkerbeen fraai in de verre hoek mikte. Het duel ging vervolgens op en neer, met goede kansen voor Lance Duijvestijn en Tavsan. Acht minuten voor het einde kwam Helmond Sport op 2-2. Schuurman had geen antwoord op de snoeiharde inzet van Karim Loukili. In de slotfase liet Ondaan nog een goede kans op de 3-2 liggen.