Revelatie van Liverpool als voorbeeld: ‘Hij leeft op dit moment onze droom’

De negentienjarige Rhys Williams is dit seizoen een van de verrassende blikvangers bij Liverpool. Als vervanger van de langdurig uitgeschakelde Virgil van Dijk houdt de jonge Engelsman zich voorlopig moeiteloos staande in het hart van de defensie. Zo hield hij recentelijk bijvoorbeeld topspits Duvan Zapata negentig minuten lang in bedwang in de Champions League. Des te knapper is dat als je beseft dat hij tot nu toe alleen ervaring opdeed bij het in de zesde divisie spelende Kidderminster Harriers, waar momenteel drie Nederlanders actief zijn die op eenzelfde traject hopen. “Dat is de droom van elke prof en wij hebben nu de eerste stap gezet.”

Door Thijs Verhaar & Chris Meijer

Zou jij alles in Nederland opgeven voor een dienstverband bij een club uit de zesde divisie van Engeland, waar je ter compensatie alleen voedsel, onderdak en scholing krijgt? Ilias El Ghamarti snapt wel dat niet iedereen zo’n aanbod direct aan zou pakken, maar hij hoefde zelf niet lang na te denken over het scholarship. “Ik wil niets liever in mijn leven dan profvoetballer worden en dit biedt een unieke kans om stappen te maken richting de League One, Championship of misschien zelfs wel de Premier League”, legt de 21-jarige rechtsbuiten uit. Net als zijn Nederlandse ploeggenoten Samuel Serber (21) en Jaheem Uiterloo (20) speelde hij in zijn jeugd op hoog amateurniveau, maar ze slaagden er steeds net niet in om de stap naar een profclub te maken.

Ilias zat er aantal jaar geleden dichtbij toen hij speelde voor Jong Achilles ’29, maar eindigde met lege handen toen die club failliet ging. Een stage bij het Belgische KV Mechelen moest vervolgens uitkomst bieden, maar een forse blessure gooide op de laatste dag roet in het eten, zoals Samuel naar eigen zeggen door gedragsproblemen niet werd aangenomen bij profclubs. “Ik had als tiener problemen met agressie en dat heeft me natuurlijk niet geholpen”, klinkt het nu schuldbewust. “Gelukkig ben ik tegenwoordig een ander mens en zet ik mijn driften om in iets positiefs: keihard werken.” Jaheem geeft aan dat hij zichzelf opwerkte vanuit de amateurs en reservespits kon worden bij een club in de Keuken Kampioen Divisie, maar hij paste uiteindelijk voor een rol op het tweede plan. “Dan moet je maar afwachten hoeveel kansen je krijgt en sowieso wilde ik veel liever naar het buitenland.”

Jaheem was in zijn eerste drie wedstrijden voor Kidderminster Harriers telkens trefzeker.

Dat hij die kans nu krijgt, heeft hij te danken aan oud-prof Kenzo Biyong. Hij heeft een eigen voetbalacademie opgezet en verwelkomde het drietal los van elkaar op zijn complex in Amersfoort, waar jonge talenten die net buiten de boot zijn gevallen alsnog klaar worden gestoomd voor een leven als voetbalprof. “We speelden veel oefenwedstrijden tegen Nederlandse profclubs en namen het vorig jaar ook op tegen Kidderminster. Ik denk dat dat is blijven hangen, want ik maakte een goal in dat duel”, memoreert centrale verdediger Samuel, die toen al aanvoelde dat dit zijn kans kon worden waar hij al jaren van droomde. “Ik wist dat ik het daar moest laten zien, want ik heb de juiste leeftijd en heb ook mijn fysiek mee. We gingen met de bus naar Engeland, dus hadden geen goede voorbereiding. Dan is het extra jammer dat mijn goal toen werd afgekeurd, maar ik ben blijkbaar toch in de smaak gevallen.”

Jaheem kreeg op zijn beurt een aanbieding uit de Verenigde Staten, maar rekende uit dat het dagelijks leven daar te duur zou zijn om met het aangeboden salaris te bekostigen. “Ook in Cyprus kon ik terecht, maar daar was het niveau gewoon te laag. Hier is alles precies goed voor ons”, aldus de de spits. “We worden in alles begeleid, trainen met full-profs en krijgen ook gratis onderwijs en onderdak”, vult Ilias aan. Het drietal werkte in de zomer een stage af en mocht zich vervolgens bij de Onder-23 voegen, vanuit waar het het doel is om zo snel mogelijk aan te sluiten bij de hoofdmacht. “We trainen wel meteen mee met het eerste, dus er zijn dagelijks kansen om onszelf te laten zien. De club heeft de ambitie om dit seizoen te promoveren naar het vijfde niveau en dan merk je op de trainingen dat het er stevig aan toe gaat. Ik vind het niveau van de oefeningen niet onderdoen voor de Keuken Kampioen Divisie, waar ik zelf stages heb afgewerkt”, stelt Ilias.

Het grote verschil is volgens het drietal dat het er in Engeland veel fysieker aan toe gaat. “Daar zijn we in Nederland door Kenzo op voorbereid, maar je bent toch helemaal kapot als je een hele week keihard getraind hebt en wedstrijden speelt”, aldus Jaheem, die in zijn eerste drie wedstrijden voor het hoogste jeugdelftal telkens trefzeker was en baalt dat de competitie nu in ieder geval tot december is stilgelegd door de strengere coronamaatregelen. “Ilias en ik zijn meteen basisspelers geworden in het team en dan is het fijn dat ik mijn kwaliteiten kan laten zien. Nu wordt het zaak om aan te tonen dat ik ook met het eerste elftal mee kan. Dat wordt zwaar, maar ik voel dat ik het waar ga maken.” Ilias deelt die overtuiging. “We hebben allemaal een contract voor twee jaar gekregen en deze club heeft een goed plan om jonge spelers klaar te stomen. Het zal tijd en geduld vergen voordat we zo ver zijn, maar ik doe er alles aan om te bewijzen dat ik het aankan.”

Hoewel ze in principe ieder voor zich aan het strijden zijn, hebben ze toch ook steun aan elkaar, legt Jaheem uit. “We gunnen het elkaar enorm en het is fijn om in je eigen taal te kunnen praten.” Hij sloot zich als eerste aan bij de Engelse ploeg en hoorde later dat ook Ilias en Samuel zich bij the Harriers mochten melden. Laatstgenoemde voegde zich als laatste bij Kidderminster en kreeg pas deze week te horen zijn internationale overschrijving is goedgekeurd. “Daarom speelde ik tot nu toe alleen nog maar oefenduels mee, maar op de trainingen gaat het goed. We wonen in een huis met ieder een eigen kamer en trainen veel voor onszelf. Kidderminster is best wel een stil stadje verder. Gelukkig vind ik het leuk om voor toerist te spelen in de omgeving en we zijn heel goed opgevangen door de rest van de selectie.” Hij geeft aan dat het eerste team een mix is van ervaren krachten, zelf opgeleide talenten en jonge huurspelers van Engelse topteams. Zo stond de eerder genoemde Rhys Williams vorig seizoen als huurling op het veld en die lessen hebben hem geen windeieren gelegd, getuige zijn huidige opmars.

Rhys Williams hield Duvan Zapata, tegen Ajax nog goed voor twee goals, negentig minuten in bedwang.

“Hij is hier heel goed opgevangen en nu staat hij in het eerste elftal van Liverpool”, weet ook Ilias, die daarmee extra bewijs geleverd ziet in zijn overtuiging dat ook hij, Samuel en Jaheem ooit zo’n stap omhoog kunnen maken. “Rhys Williams leeft op dit moment onze droom en ik geloof dat er voor iedereen een weg naar de top is weggelegd als je er maar altijd en overal keihard voor werkt.” Daarom durfde hij het aan om zijn hbo-opleiding tot ICT’er te onderbreken, hoewel hij net zijn propedeuse had afgerond in zijn eerste jaar. “Hier mag ik ook een studie volgen van de club en ik zou het mezelf nooit vergeven als ik er niet alles aan had gedaan om te zien hoe hoog ik kan komen als voetballer. ICT’er worden kan daarna ook nog wel. Ik ben in tegenstelling tot vroeger nu volledig afgetraind en ik merk dat ik lekker meedraai met het team en het niveau. Ik heb het heel goed naar mijn zin.”

Hetzelfde geldt voor Samuel, die door het wachten op zijn internationale overschrijving nog geen kans kreeg om zich in wedstrijden te laten zien. “In ieder geval waardeer ik het enorm dat deze club helder en open communiceert. Bij een stage op het derde niveau van Cyprus heb ik veel corruptie gezien en hoorde ik alleen maar grote beloftes. Hier krijgen we gewoon een eerlijke kans en die ga ik met beide handen aangrijpen.” De centrale verdediger weet nog goed dat hij als agressief kind van zijn juf Marianne te horen kreeg dat hij op die manier nooit ver zou komen en draagt die woorden nog altijd met zich mee. “Ze zei dat ik vuilnisman zou worden en zie me nu: ik red me prima als voetballer in Engeland.” Samuel hoopt dat zijn voormalig leerkracht dit verhaal ooit leest en baalt tegelijktijd verschrikkelijk dat zijn vader de dag dat hij zijn contract bij the Harriers tekende niet meer mocht meemaken.

“Hij heeft de afgelopen jaren heel veel voor mij gebeden, maar is eerder dit jaar overleden. Ik voetbal nu ook elke dag voor hem en draag zijn armbanden bij me om mij extra kracht te geven. De club heeft duidelijk gemaakt dat we kansen krijgen als we er voor vechten en de afgelopen jaren zijn er diverse talentvolle spelers van hier overgestapt naar teams uit de League One of de Championship.” Samuel denkt met zijn snelheid en fysiek als moderne centrale verdediger van meerwaarde te kunnen zijn voor diverse teams en Ilias zal het van zijn creativiteit en dribbels moeten hebben, terwijl de balvaste doelpuntenmaker Jaheem nu al bevestigd ziet dat het door veel scouts gevolgde Kidderminster inderdaad de zo vurig gewenste springplank kan vormen. “Er liggen door mijn goede start aanbiedingen van clubs uit de Championship en een uit de Spaanse Segunda División. De club gunt het me en helpt me hogerop, dus ik hoop dat het deze winter rond komt.”