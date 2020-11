René van der Gijp kraakt Kenneth Perez volledig af: ‘Het is een engerd’

René van der Gijp is geen fan van het werk van Kenneth Perez als analist. De oud-voetballer laat vrijdagavond bij Veronica Inside weten dat hij de Deense analist van FOX Sports ‘een griezel’ vindt. Johan Derksen daarentegen noemt Perez ‘de beste analist die er is’.

Bij de uitzending van vrijdag vertelde Fresia Cousiño Arias wat er komend weekend op het programma staat bij FOX Sports. Aan het einde van haar verhaal krijgt de presentatrice van Van der Gijp de vraag bij welke wedstrijden Perez zondag analist is. “SC Heerenveen – AZ en PSV – Willem II”, reageert de presentatrice. “Dus ik kan me weer de hele zondag ergeren”, aldus Van der Gijp.

“Wat een griezel vind ik dat”, vervolgt Van der Gijp, die bijzonder kritisch is op de oud-speler van onder meer AZ, Ajax en PSV. “Ik vind dat zo’n enge gozer, jongen. Het is een engerd. Het is zo erg, dan doet hij FC Emmen – Feyenoord", doelt hij op de wedstrijd van afgelopen zondag. "Dan hebben ze tien minuten in de rust, pakt hij gewoon die hele tien minuten. Dan laat hij Arnold Bruggink niks zeggen.”

“Nou, dat vind ik niet zo onverstandig”, reageert Derksen. “Rene, ik denk er totaal anders over. Ik vind hem de allerbeste analist die er is. Als hij er zit ben ik het bijna altijd met hem eens. Ik vind hem duidelijk, hij is kritisch. Ik vind het een heerlijke analist.” Van der Gijp heeft een andere mening: “Ik vind het verschrikkelijk. Zo zie je maar dat iedereen een andere smaak heeft. Ik vind niet dat hij onzin uitkraamt. Maar ik vind wel dat hij teveel praat. Hij blijft maar lullen, man. Verdeel het en laat iemand anders ook een keer aan het woord.”