Frank de Boer krijgt mogelijk nu al met eerste Oranje-afvaller te maken

Jasper Cillessen is vrijdag tijdens de training van Valencia geblesseerd uitgevallen. Het is onduidelijk of hij op tijd fit is voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Real Madrid. De Oranje-international is dit seizoen weliswaar tweede doelman bij de Spaanse club, maar hij zou volgens lokale media zondag juist een nieuwe kans krijgen.

Cillessen kwam in zijn eerste jaar in Mestalla tot dertig duels in alle competities, al genoot hij niet altijd het vertrouwen van de trainers die bij Valencia de ronde deden. Trainer Javi Gracia kiest deze voetbaljaargang voor Jaume Domenech, maar dat is geen onverdeeld succes. Met dertien tegendoelpunten na acht speeldagen heeft Valencia de op twee na meest gepasseerde defensie van de Spaanse competitie.

Cillessen leek in de voorbije transferperiode op weg naar de uitgang, maar om uiteenlopende redenen bleef de Nederlander toch in Oost-Spanje. Onder meer een rentree bij Ajax werd als een optie beschouwd, maar het aanblijven van André Onana in Amsterdam zette daar een streep door.

Cillessen is de eerste doelman van Oranje, dat komende twee weken drie wedstrijden speelt, tegen Spanje (vriendschappelijk), Bosnië en Herzegovina (Nations League) en Polen (Nations League). Tim Krul (Norwich City) en Marco Bizot (AZ) zijn de andere keepers die bondscoach Frank de Boer opriep. Justin Bijlow van Feyenoord zat wel bij de voorselectie maar niet bij de definitieve selectie.

De definitieve selectie:

Keepers: Jasper Cillessen (Valencia), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Daley Blind (Ajax), Hans Hateboer (Atalanta), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Tony Vilhena (FK Krasnodar), Davy Klaassen (Ajax).

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ).