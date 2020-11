Uitgerekend verguisde Thomas Lam redt punt voor PEC Zwolle

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en PEC Zwolle heeft geen winnaar opgeleverd. De thuisploeg ging rusten met een 2-1 voorsprong, maar na de thee was het Thomas Lam die vanuit een vrije trap voor de 2-2 zorgde. Na de goal van Lam kwam Zwolle beter in de wedstrijd, terwijl Fortuna Sittard moest tegenhouden en zelf geen kans meer creëerde.

Fortuna Sittard begon uitstekend aan de wedstrijd, want al in de zesde minuut kon de thuisploeg voor het eerst juichen. Zian Flemming gaf met veel gevoel een steekbal op Emil Hansson, die alle tijd kreeg van de thuisploeg om uit te halen. Hansson koos voor de verre hoek en liet PEC-keeper Michael Zetterer kansloos. De bezoekers deden na ruim een halfuur spelen wat terug en bedankten daarbij Fortuna Sittard-verdediger Jaroslaw Jach. Laatstgenoemde wilde een voorzet van Immanuel Pherai wegwerken, maar verschalkte met het hoofd zijn eigen keeper: 1-1.

Toch zou de ploeg van trainer Kevin Hofland de kleedkamer opzoeken met een 2-1 voorsprong. De verdedigers van PEC Zwolle werkte vanuit het eigen strafschopgebied met veel pijn en moeite een verre inworp weg. De bal kwam voor de voeten van George Cox, die geen moment twijfelde en uithaalde. Hoewel zijn schot niet heel hard was, had Zetterer geen antwoord op de inzet. PEC Zwolle-trainer John Stegeman zag het hoofdschuddend aan. De coach zat vorige week ook al hoofdschuddend op de bank toen FC Twente met 5-1 te sterk bleek. Toen besloot de trainer na 37 minuten in te grijpen door zijn aanvoerder Thomas Lam te wisselen.

Stegeman nam na afloop van de verloren partij geen blad voor de mond en leverde stevige kritiek op Lam. In aanloop naar de wedstrijd van vanavond krabbelde de trainer terug en prijsde hij de verdediger. “Hij speelt vrijdagavond en is gewoon mijn aanvoerder”, zei hij tegen FOX Sports. Zijn besluit om Lam op te stellen pakte goed uit, want het was uitgerekend de verdediger die na rust voor de 2-2 zorgde. Na 54 minuten spelen kreeg PEC Zwolle een vrije trap vanaf circa twintig meter van het vijandelijke doel. Lam nam plaats achter de bal en scoorde via de binnenkant van de paal.

In de tweede helft waren de bezoekers de bovenliggende partij. Mike van Duinen was nog dicht bij het winnende doelpunt. Een kwartier voor tijd werkte hij een voorzet vanaf de rechterflank op de paal. In de slotfase zetten de bezoekers aan voor de overwinning, maar tot grote kansen wist het niet te komen. Met een punt schieten beide ploegen weinig op; Fortuna Sittard blijft met twee punten hekkensluiter van de Eredivisie, PEC Zwolle staat elfde met zes punten.