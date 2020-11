Johan Derksen haalt uit: ‘Die twee hebben van PSV een zeurclub gemaakt’

PSV verloor de uitwedstrijd tegen PAOK Saloniki (4-1) in de Europa League door een gebrek aan ervaring en door een gebrek aan energie bij veel spelers, zo concludeerde Roger Schmidt donderdagavond in Thessaloniki. De trainer vond het gebrek aan energie het gevolg van de vele wedstrijden die PSV de voorbije weken speelde met een vrij smalle selectie. Veel spelers ontbraken de laatste duels vanwege het coronavirus. De uitspraken van Schmidt zorgden vrijdagavond voor verbazing bij Veronica Inside.

“Daar heb ik me ontzettend aan geërgerd”, benadrukte Johan Derksen nadat hij wederom de uitspraken van Schmidt onder ogen kreeg. “Deze Duitse zeurpiet… Wat hij eigenlijk zegt, is dat het de schuld van de KNVB is dat wij ten onder gaan tegen PAOK omdat wij die hele zware wedstrijd tegen ADO moesten spelen. Deze meneer is binnengehaald als een wondertrainer die zijn teams goed hoog druk kan laten zetten. Hij was de oplossing voor alles. Die twee, Toon Gebrands en hij, hebben in één week gepresteerd om van het trotse PSV een zeurclub te maken. Met huilebalkverhalen.”

“Het is weer een clupje van onder de rivieren geworden en dat hebben zij op hun geweten”, benadrukte Derksen, die niks kan met de verhalen dat de Eindhovenaren de voorbije weken zwaar getroffen waren door de coronabesmettingen. “Er stond toch een heel representatief elftal tegen PAOK?” Valentijn Driessen haakte in: “Tegen ADO ontbraken er maar drie basiskrachten. Pablo Rosario, Cody Gakpo en Denzel Dumfries. En tegen PAOK stond er ook een prima elftal. Die gasten hebben zes maanden vakantie gehad hè”, benadrukte de journalist.

PSV verliest met dikke cijfers: 'We waren veel beter dan PAOK'

“Al die trainers willen ons nu wijsmaken dat het corona is”, gaf René van der Gijp aan. “Dat weet ik nou wel. En dat het allemaal anders gaat met die controles. Het wordt gewoon een jaar waarin het passen en meten is. En dan loop je eens een keer tegen een nederlaag aan. Of het nou corona is of niet, of je nou spelers mist of niet, of iedereen nou fit is of niet, je hoeft in een kwartier tijd toch geen vier goals tegen te krijgen?

Derksen snapt nog steeds niet waarom Olivier Boscagli in de basis staat. “Die Duitser heeft hem herontdekt. En wie is iedere keer de zwakste schakel van PSV? Hij. Een waardeloze centrale verdediger. Veel te traag. Mist alles.” Ook Ryan Thomas kwam aan bod. “Dat is een hele leuke technicus”, zei Derksen. “Maar daar win je de oorlog niet mee.” Daar was Van der Gijp het mee eens. “Thomas is hetzelfde als Ritsu Doan”, verwees hij naar de aan Arminia Bielefeld verhuurde aanvaller. “Dat had ik je ook van tevoren kunnen zeggen. Wat moet je ermee?. Als jij nou nooit een aantal wedstrijden in de Eredivisie FC Groningen bij de hand kan nemen, wat heb je dan te zoeken bij PSV? Niks.”

Dat vond Derksen ook opgaan voor Yvon Mvogo. “We kunnen concluderen dat hij in Duitsland niet voor niks op de bank zat. Dat is gewoon een reservekeeper uit Duitsland. Je kan niet zeggen dat die ballen allemaal blunders van hem waren. Of dat ze allemaal onhoudbaar waren. Maar ze gingen wel allemaal in dezelfde hoek.” Driessen: “Hij had er wel een of twee mogen hebben.”