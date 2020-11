Johan Derksen verbijsterd: ‘Maar Ronald Koeman is een slapzak’

Lionel Messi baarde woensdagavond opzien tijdens het Champions League-duel tussen Barcelona en Dynamo Kiev. De aanvoerder van de Catalanen weigerde druk te zetten en gaf de verdedigers van de tegenstander vrije doorgang. De beelden gingen de wereld over en ook de analisten van Veronica Inside hebben met stijgende verbazing naar de wandelende Messi gekeken.

René van der Gijp wist niet wat hij zag toen Messi weigerde druk te zetten bij een 2-1 voorsprong vlak voor tijd. De oud-voetballer krijgt de indruk dat de aanvaller ‘rond is met andere clubs’. “Wat hij nu loopt te doen kan écht niet. Hij doet gewoon niks en kijkt er zelfs niet meer naar. Dit kan gewoon niet. Hier moet je als coach iets van zeggen”, aldus Van der Gijp vrijdagavond.

Messi doet geen moeite en gaat met deze actie de wereld over! ???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 5 november 2020

Johan Derksen reageert: “Ik wil niet mijn gelijk halen, en vooral Jan (Boskamp, red.) heeft me hierom erg uitgelachen, maar ik zei dat Messi passé is. Ik denk dat hij het niet meer op kan brengen”, aldus Derksen, die wordt aangevuld door Van der Gijp: “Dit is gewoon demonstratief, Johan.” Derksen is het met zijn tafelgenoot eens. “Dit kan niet. Maar Koeman is een slapzak. Meteen eruit halen!”

Genee stelt dat wanneer Koeman Messi wisselt, hij ‘helemaal klaar’ is bij Barcelona. “Jawel, maar als je hem laat staan ben je ook klaar. De mensen zien dit allemaal”, aldus Derksen, zie stelt dat Koeman in een lastige situatie zit bij Barcelona. “De voorzitter is weg, Messi is tegen de draad in. Hoe wil je de strijd dan nog winnen?” Van der Gijp vindt dat Koeman met Messi in gesprek moet. “Want dit kun je niet maken ten opzichte van de club, Koeman zelf, die andere tien jongens. Dat kan je gewoon niet doen.”