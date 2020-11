Joël Veltman beleeft teleurstellende avond met Brighton

Brighton & Hove Albion is er vrijdagavond niet in geslaagd om drie punten te pakken tegen de hekkensluiter van de Premier League. Op eigen veld kwam Brighton, dat in aanvallend opzicht geen vuist kon maken, niet voorbij Burnley: 0-0. Naar mate de wedstrijd vorderde leken beide ploegen genoegen te nemen met een punt. Joël Veltman stond in de basis en werd na 83 minuten spelen vervangen door Alireza Jahanbakhsh. Ondanks de aanvallende wissel wist de thuiploeg niet te scoren. Brighton komt op zes punten uit acht duels, waarmee het op de zestiende plaats blijft staan op de ranglijst. Manchester United staat met een totaal van zeven punten een plaats hoger.