Besiktas verliest na rode kaart van koning der gelijke spelen

Besiktas blijft in de ruime middenmoot van de Süper Lig staan. Het team van trainer Sergen Yalçin verloor vrijdagavond met 3-1 van Gaziantep en zakt voorlopig van de achtste naar de negende plaats. Gaziantep stijgt dankzij de pas tweede zege van het seizoen naar de zevende plaats. De ploeg van Marius Sumudica is bezig aan een opmerkelijke reeks: na de 3-1 nederlaag bij Galatasaray op de eerste speeldag werd er liefst vijf keer gelijkgespeeld en tweemaal gewonnen.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust sloeg Gaziantep toe. Ersin Destanoglu kon nog net zijn hand zetten tegen een schot van Muhammet Demir richting de linkeronderhoek, maar Kevin Mirallas werkte de bal alsnog binnen. Besiktas claimde nog buitenspel, maar daar wilde de scheidsrechterlijke leiding niet aan.

Voor Destanoglu zat de wedstrijd er na 55 minuten al op. Een lange bal van achteruit viel vlak voor het strafschopgebied, waar de doelman en Demir allebei met gestrekt been voor de bal gingen. Destanoglu miste echter de bal, raakte de aanvaller en mocht inrukken. Ondanks de ondertalsituatie kwam Besiktas zes minuten later op 1-1: na een harde voorzet van Valentin Rosier vanaf rechts werkte Cyle Larin de bal knap in de rechterhoek.

De punten bleven echter in Gaziantep. Na een bal van Oguz Ceylan vanaf rechts was Demir Domagoj Vida de baas en werkte hij de bal van dichtbij achter Utku Yuvakuran. In de zevende minuut van de extra tijd was Kenan Ozer het eindstation van een goede tegenaanval van Gaziantep: 3-1. Oguzhan Ozyakup speelde bij Besiktas alleen de eerste helft. Jeremain Lens ontbrak door blessureleed.