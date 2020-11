Van Gelder oppert ‘onvoorstelbare stunt’ na ‘gênante’ actie Messi

Lionel Messi ging met een actie tijdens het duel tussen Barcelona en Dynamo Kiev afgelopen woensdag de wereld over. Terwijl een verdediger van de tegenstander indribbelt, weigert Messi druk te zetten en laat hij hem zijn gang gaan. Jan van Halst noemt de actie van de Argentijnse aanvaller ‘gênant’, terwijl Jack van Gelder pleit voor een rigoureuze maatregel.

In het programma Paniekvoetbal haalt Van Gelder het moment aan. “Je weet niet wat hij ziet. Er lopen spelers langs hem heen en hij loopt gewoon”, aldus de presentator bij Ziggo Sport. “Ik zou het een onvoorstelbare stunt vinden als Koeman zegt: Messi, sodemieter jij maar een keer op naar de bank. Want je bent of de boel ongelofelijk aan het verkloten, of je kan het niet meer.” Van Halst haakt in: “Jack, je hebt helemaal gelijk. Het is gênant’, écht gênant’.”

“Ik vind het de grootste voetballer van de laatste tien tot vijftien jaar. Maar hij saboteert de boel of hij kan het niet meer. Maar ik zou hem niet meer opstellen”, aldus Van Gelder. Youri Mulder heeft zich ook verbaasd over de houding van Messi. “We hebben bij Ziggo gevraagd naar het aantal kilometers dat hij heeft gelopen, want hij stond soms gewoon helemaal stil. Dat kregen we er helaas niet uit, maar wel van andere spelers. Ansu Fati had het meeste gelopen, iets van acht kilomter. Dus dan zit Messi daar nog ver onder. Ik denk dat hij op drie kilometer zit”, aldus Mulder met een knipoog.

Van Halst ziet dat Barcelona in verdedigend opzicht ‘grote problemen’ heeft. Hij gaat in op de rol van Frenkie de Jong, die door Koeman de afgelopen weken is ingezet als centrumverdediger. “ls hij echt als centrale verdediger komt te spelen, staat hij aan de verkeerde kant dekken en zie je hem te laat meelopen. Allemaal logische dingen voor een speler die daar nauwelijks heeft gespeeld. Er werd iets te snel teruggegrepen om hem centrale verdediger te zetten”, vindt Van Halst. “De wedstrijd daarvoor had hij daar de tweede helft gespeeld. Daar hobbelde hij goed mee en kon hij de opbouw verzorgen. Als je een tegenstander hebt die op de counter speelt dan zie je echt zijn kwetsbaarheden. Ik denk dat Ronald Koeman daar niet snel op terug zal grijpen.”

“Ik denk dat Ronald voor zichzelf inmiddels de conclusie heeft getrokken dat hij daar interim-trainer zal zijn”, aldus Van Gelder. Hij denkt dat Koeman er voor gaat kiezen om veel door te selecteren. “De jeugd de kans geven en zo aanvallend mogelijk voetballen.” Zaterdag komt Barcelona weer in actie. Om 16.15 uur komt Real Betis op bezoek in het Camp Nou.